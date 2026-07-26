Nina Strnad: Glasba s taktirko ali kuhalnico

Od takrat pa jo poznamo kot interpretko jazzovskih standardov in predvsem legendarnih melodij iz zakladnice slovenske popevke. Zdaj se prvič predstavlja s ploščo lastnih avtorskih skladb, ki jo je poimenovala Iskreno.

Zmotili smo vas med dopustom …

Nič hudega, sem na Pelješcu in se imam lepo. Se pa počasi približujem koncu dopusta.

V otroštvu smo tudi mi dopustovali v Orebiću na Pelješcu in nekoč je imel Branko Đurić - Đuro šalo: nekateri hodijo v Miami Beach, drugi pa nimajo niti za v Orebić.

(smeh) Saj to je v bistvu res! So pa tudi taki, ki do sem ne hodijo, ker jim je že Pelješac predaleč. Res pa novi most malo skrajša pot, kar je super, ker pridemo s prikolico in nam ni treba na trajekt.

Že pred nekaj leti ste napovedovali, da boste izdali avtorsko ploščo, nato ste jo na koncertih tudi že predstavili, med drugim v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, a šele zdaj je plošča Iskreno tudi na voljo. Kaj je bil razlog za tako dolgo čakanje na izid?

Ah, pri meni vse dolgo traja. (smeh) Delujem tako, da se ravnam po sebi, in toliko, kolikor zmorem. Stvari moram premisliti in predelati, tako da potem malo traja. Mi je bilo pa v nekem obdobju kar malo nerodno, da traja toliko časa, toda potem je trajalo že tako dolgo, da mi ni bilo več nerodno. Celo nerodnost me je minila! (smeh)

Skladbe na plošči so prvič avtorske, nastajale pa so skozi vsa vaša obdobja glasbenega delovanja.

Res je trajalo. Približno dvajset let je, od prve pesmi na plošči, ki sem jo napisala. To seveda ne pomeni, da sem celih dvajset let pisala. Pesmi so pač nastajale in leta 2023 so me povabili z radia Ars, ali bi v sklopu njihovih koncertov v Cukrarni nastopila tudi jaz in da bi bilo lepo, če bi predstavila tudi kakšno avtorsko glasbo. Pa sem si rekla, saj nekaj res imam, le da še ni končano. Potem sem ta material tudi zaključila. Tako da je iz tega nastala plošča in upam, da doseže čim več ljudi. Vsi pa vemo, da to ni ravno glasba, ki bi bila zelo popularna, po drugi strani pa ni tako zapletena, da se ne bi dotaknila tistih, ki znajo vsaj malo prisluhniti.

Glede na to, da so skladbe nastajale v tak­šnem razmiku, ali ste kdaj pomislili, da za kakšno izpred dvajsetih let danes ne stojite več?

Zelo različno. So skladbe, za katere ne vem več, kaj se je takrat zgodilo, da sem jih napisala, pri drugih pa se točno spomnim trenutkov in krajev, kjer so nastale. Tako da bi težko rekla, da sem na vse enako navezana, zagotovo pa se me nekatere tudi po vsem tem času še vedno dotaknejo. Nekaterim smo zdaj dodali še godala in tako dobijo nov zven in jih tudi jaz na novo slišim.

Ploščo ste poimenovali Iskreno. Je bil naslov …?

A kako sem prišla do tega naslova? (smeh) Prav zares ga ni bilo lahko izbrati, ker so pesmi osebne narave, tako da nisem vedela, kako bi ploščo poimenovala. Ko smo se pri­pravljali za Gallusovo dvorano, smo projekt poimenovali Naj povem o sebi. Potem je bil ta naslov že uporabljen in sem morala za ploščo izbrati drugega in jasno je, da se o sebi govori iskreno. Priznam pa, da naslova nisem izbrala povsem sama, za mnenje sem vprašala kar nekaj ljudi, s katerimi sodelujem.

Z ekipo glasbenikov, ki vas obkroža, sodelujete že kar nekaj časa.

Res je, ekipa je ustaljena in smo skupaj že vsaj deset let. Nazadnje se je pridružil Kristijan Krajnčan. Tako da nismo le glasbeni sodelavci, ampak prijatelji in se tudi slišimo zelo pogosto. Tudi zato sem album želela posneti z njimi, saj smo generacijsko povezani. Lepo se dopolnjujemo in zato glasba na plošči zveni tako, kot zveni. Z drugo ekipo bi bila zagotovo drugačna.

Nina Strnad FOTO Taja Harris

Pa ste v tej ekipi prijateljev vseeno šefin­ja?

Pa, ja! No, ne povsod. Ne morem vsakemu točno določiti, kaj naj igra, in si tega tudi ne želim. So le mojstri inštrumentov, ki jih igrajo, vsekakor pa sem jaz vodja ansambla. Imam neko osnovno idejo, ki jo poskusim izpeljati. Ko se meni zalomi ali česa ne znam, so oni tisti, ki mi pomagajo, da idejo izpeljemo do konca. V osnovi pa sem jaz tista s taktirko in rečem, da bo tako in tako, če pa mi kaj ni všeč, povem, da mi ni.

Ste avtorica tako besedil kot glasbe. Kaj vam je lažje pisati?

To je večno vprašanje. Kako nastane pesem? Nekoč smo se pogovarjali, da bi naredili kakšno delavnico pisanja pesmi, ampak ja, zelo težko podam odgovor na to vprašanje, ker pri meni v nekem trenutku pride tisto, kar pač pride. Včasih se utrne ideja iz čisto brezzveznega mrmranja, včasih med kuhan­jem kosila dobiš neki stih, se pa kdaj z željo, da bi nekaj napisala, tudi usedem k papirju. In čeprav se prej nisem predstavljala kot avtorica, pišem že od desetega leta, tako da je tega materiala precej, ampak težko rečem, kako se tega lotevam. Mi gredo pa morda bol­je od rok besedila kot melodije.

Nina Strnad FOTO Taja Harris

Ste zelo samokritični. Kako pa poslušate druge? Se lahko ob glasbi drugih sprostite in uživate ali pozorno poslušate interpretacije in iščete morebitne napake?

(smeh) Temu se reče poklicna deformacija. Tiste izvajalce, ki me s svojo energijo in interpretacijami ne nagovarjajo zelo močno, poslušam veliko bolj kritično. Tako kot sem kritična do sebe, sem kritična do drugih. Ne gre pa za to, da mora biti vse popolno. Pogosto stremimo k temu, da mora biti vse perfekt­no, lepo in brez napak, ampak včasih so prav napake tiste, ki dajo glasbi neko globino in so lahko zelo dobrodošle. Ja, imam to poklicno deformacijo, da poslušam, kdo kaj dela in kako to naredi. Velikokrat poslušam tudi izvajalce, ki morda pevsko niso tako spretni ali tehnično dovršeni – in v njihovi izvedbi uživam.

Preskočiva na začetek vaše kariere, ko sta bili v šovu Bitka talentov v velikem finalu dve Nini, poleg vas še Pušlar. Ona je z velikim koncertom v domači Ivančni Gorici proslavila dvajset let od zmage na tej Bitki talentov. Koliko spremljate njeno pot?

Torej tudi jaz štejem dvajset let kariere. Takrat sem se ravno malo začela spogledovati z jazzom. Lahko bi rekli, da sva začeli sočas­no, ampak z odra na oder sva se poznali že od prej. Seveda jo spremljam, opazujem, kaj dela, in moram reči, da ji gre izredno dobro. Prava oseba je za to, kar počne, in ji privoščim čisto vse, ki ji uspe. Zelo se trudi in dela zelo kakovostno. Tudi skupaj sva takrat imeli lepo izkušnjo. Tako da ji želim vse dobro.

Znani ste tudi kot interpretka slovenske popevke. Pred kratkim se je z odrov po­slovila legenda popevke Elda Viler. Ali tudi sebe še vidite na odru v teh letih?

Jaz upam, da bom. Želim si, da bi bila. Sicer ne vem, ali bo glas še delal in ali si me bo občinstvo še želelo poslušati. Težko si predstavljam življenje brez nastopanja. Poznam ljudi, ki tudi zaradi bolezni ne morejo več nastopati. Upam, da mene zaobide, vedeti pa tega ne morem.

Nekoč ste omenili, da je vaš sin ljubitelj nogometa. Kako ste spremljali prvenstvo?

(smeh) Včeraj (pogovarjali smo se v ponedeljek, op. p.) smo si seveda ogledali veliki finale. Šport je del naše družine in se mu posvečamo, kadar lahko. V našem poslu sem obkrožena z glasbenimi virtuozi, ampak prav tako sem navdušena nad športnimi virtuozi. Občudujem, kaj vse človek zmore in česa vse je sposoben, če se temu preda z vsem srcem.