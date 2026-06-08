Niz kolajn se lahko nadaljuje, Slovenci v polni postavi so nevarni za vse

Dobrodelna tekma Tineta Urnauta je poskrbela za stopnjevanje napetosti med ljubitelji odbojke, ki nestrpno pričakujejo še eno dolgo reprezentančno poletje. To bo za slovensko izbrano vrsto v marsičem prelomno. Selektor Fabio Soli je pred navidez nehvaležno nalogo, pri kateri zaradi uvajanja mlajših igralcev in spremembe sistema rezultat ne bo smel trpeti. V igri je veliko več kot »le« uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, vsaka točka bi se lahko v lovu na dragoceno vozovnico za Los Angeles 2028 izkazala za odločilno.

Z olimpijsko zgodbo v Parizu, kjer ni manjkalo veliko, da bi se s kolajno spremenila v pravljico, se je zaprlo glavno poglavje zlatega rodu. A zgodba še traja, nekaj nosilcev igre (Klemen Čebulj, Gregor Ropret, ...) je zaprlo reprezentančna vrata, številni pa še vztrajajo. »V Parizu smo edini premagali Francoze, na koncu olimpijske prvake,« se spominja Alen Pajenk, ki tudi pri 40 letih ostaja nepogrešljivi člen izbrane vrste in na voljo selektorju Soliju.

ℹ1. turnir lige narodov, Linyi (Kitajska) 10. junij, Kitajska – Slovenija (10.30)

11. junij, Slovenija – Poljska (14.00)

13. junij, Slovenija – Kuba (14.00)

14. junij, Slovenija – Japonska (14.00) Drugi turnir bo med 24. in 28. junijem v Ljubljani, tretji od 15. do 19. julija v Beogradu.

Italijanski strokovnjak ni imel veliko časa za uigravanje udarne postave, kot zadnji so se reprezentanci šele v minulem tednu pridružili Sašo Štalekar, Rok Možič in Jan Kozamernik. Največ izzivov ima reprezentanca na mestu organizatorja igre. Zdi se, da je Solija bolj prepričal Nejc Najdič, ki s 196 centimetri lahko pomembno vpliva tudi na igro v bloku. »Liga narodov se hitro približuje, jasno je, da še ne bomo uigrani, a moramo hitro najti našo pravo igro, saj v ostrem ritmu priložnosti za izboljšave in treninge ne bo veliko,« 46-letni trener ne skriva, da so pred njim številne težke odločitve.

Foto Blaž Samec

V sodobni odbojki brez organizatorja igre vrhunske ravni, ki pozna tako telesne kot značajske lastnosti igralcev in jih v pravem trenutku »vrže v ogenj«, izstopajoči dosežki niso mogoči. Tako Najdič kot Uroš Planinšič imata vsak svoje prednosti, predvsem pa imata okrog sebe zbrano pravo mešanico kakovosti in izkušenj z največjih tekmovanj, ki prinašajo mirnost. Uvodna niza druge tekme proti Srbiji sta potrdila, da je Slovenija v polni postavi še vedno reprezentanca, ki je na vsakem tekmovanju resen kandidat za odličja.

»Najprej si želimo priti na F8, to je osnovni cilj, potem pa bomo gledali proti drugemu delu poletja in evropskemu prvenstvu. Za nas je pomembno, da bo v Italiji, zagotovo bomo imeli glasno podporo navijačev, takrat vedno igramo še bolje,« poudarja Rok Možič, ki postaja glavni slovenski adut v napadu. V zadnjih letih je bila Slovenija že prisiljena igrati brez korektorja, zdaj ima Soli sladke skrbi. Tonček Štern ima za seboj učinkovito sezono pri ACH Volleyju, ki mu ni pobrala preveč moči, Nik Mujanović pa hitro stopa po poti največjih zvezdnikov svetovne odbojke; popravil je tudi igro na sprejemu.

Branijo bronasto kolajno iz Rima

»Nihče ne bo mogel igrati vseh štirih tekem v petih dneh v celoti, zato bo potrebna dolga klop,« je dodal Možič. Selektor je na obeh pripravljalnih tekmah s Srbijo preizkusil drugo linijo, ki je na trenutke delovala bolj učinkovito od udarne, dober vtis je pustil Rok Bračko, na Urnautovem spektaklu je Planinšič pokazal, da je njegov adut tudi za tekmece sila neugoden servis.

Foto Blaž Samec

Z veliko neznankami, a dobrim izhodiščem se Slovenija podaja na dolgo pot v Linyji na Kitajsko, kjer jih čaka prvi od (vsaj) treh turnirjev lige narodov v tem poletju. Sistem točkovanja na svetovni lestvici ne dovoljuje spodrsljajev, Slovenija bi ob zmagi s 3:0 nad domačo Kitajsko prejela le 2,24 točke, že ob zmagi s 3:2 bi jih skoraj 13 izgubila. Na prvem preizkusu jih čakajo še favorizirani Poljaki, Kubanci in za Slovenijo tradicionalno neugodni tekmeci iz Japonske.

Po vrnitvi v domovino bo v Stožicah sledil prvi vrhunec poletja, ki bo znova napolnil tribune, drugi bo v jesenskih dneh na italijanskih tleh. Slovenci bodo branili bronasto kolajno iz Rima. »Takoj podpišem, da bi se ta niz nadaljeval,« se je Pajenk dobre volje podal v štiri mesece dolgo reprezentančno zgodbo.