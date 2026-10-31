Nobena od naših treh zgodb še ni končana

Bosqar Invest se je v zadnjih letih uveljavil kot ena najambicioznejših regionalnih naložbenih skupin, ki posluje na treh velikih področjih: tehnologija, kadrovske storitve in živilska industrija. V nasprotju s klasičnim investicijskim skladom Bosqar podjetij ne kupuje z vnaprej določenim rokom za izstop iz naložbe, temveč jih želi dolgoročno razvijati, širiti na nove trge in iz njih ustvariti vodilna podjetja v regiji. Prav ta model je, kot v intervjuju poudarja predsednik uprave družbe Bosqar Invest Darko Horvat, nastal že med razvojem Mplusa, pozneje pa so ga prenesli še na Workplace in živilsko področje. Bosqar Invest ima v Sloveniji v lasti Panvito.

Skupina danes hkrati upravlja tehnološko, kadrovsko in živilsko dejavnost. Prav slednja je postala največja po prihodkih, pričakovani prevzem PIK Vrbovca pa naj bi to še okrepil. Horvat v pogovoru razmišlja o mejah nadaljnje rasti, novih prevzemih, financiranju prek kapitalskega trga, pa tudi o tveganju, da bi skupina postala prevelika, in o tem, kako umetna inteligenca spreminja Mplus ter celoten model tehnološkega poslovanja.

Kako se je zgodba Bosqar sploh začela? Ste že od začetka želeli zgraditi mednarodno podjetje ali se je ta zamisel razvijala postopoma?

Večinski lastnik je imel naložbo v podjetju na Hrvaškem, ki je takrat ustvarjalo približno tri milijone evrov prihodkov in imelo okoli 300 zaposlenih. Vprašanje je bilo, kako to dejavnost razvijati naprej: se omejiti na Hrvaško ali poiskati večji trg?

Izhodiščna zamisel, na kateri smo začeli graditi Mplus, je bila, da lahko iz te regije zagotavljamo storitve za nemško govoreče trge. Nemčija, Avstrija in Švica so se takrat začele odpirati ponudnikom storitev iz bližnjih držav oziroma modelu nearshoringa. Niso več vztrajale, da morajo ponudniki storitev prihajati izključno iz teh držav, če je mogoče enako kakovost zagotoviti iz regije.

Pred približno desetimi leti je bilo tukaj veliko ljudi, ki so govorili nemško in bi lahko opravljali takšne storitve. Ko je povpraševanje raslo, smo začeli kupovati podjetja, da bi zagotovili potrebne zmogljivosti.

Teh prevzemov nismo izvajali zgolj zato, da bi povečali bilančno vsoto ali sešteli prihodke. Podjetja smo kupovali, da bi lahko nadaljevali organsko rast. Na Hrvaškem nismo več mogli zadovoljiti vsega povpraševanja, zato smo kupovali podjetja v Sloveniji, začeli poslovati v Bosni in Srbiji, pozneje pa še v Turčiji. Podjetja, ki smo jih prevzeli, so po vključitvi v Mplus rasla precej hitreje. Podjetje v Turčiji je, denimo, ob prevzemu ustvarjalo 3,6 milijona evrov EBITDA, danes pa približno 20 milijonov evrov. Močno rast smo dosegli tudi v Srbiji.

»Čeprav je lahko naša rast od zunaj videti zelo hitra, nobenega prevzema nismo izvedli zgolj zato, da bi povečali bilančno vsoto. Vsak je prinesel dodatno vrednost z novimi izdelki, trgi in ljudmi.«

Začetna zamisel je bila, da lahko iz Zagreba zgradimo regionalno podjetje, ki bo vodilno na svojem področju storitev. Nato je Mplus prerasel regijo in postal evropsko podjetje. Kupili smo podjetje v Nemčiji, da bi bili bliže izvoru povpraševanja, nato smo se širili v druge srednjeevropske države, ZDA in Veliko Britanijo, nazadnje še v Južno Afriko.

Danes je Mplus vseevropsko podjetje, ki dela za naročnike z vsega sveta.

Mplus je, kot ste povedali, začel v tehnološkem sektorju. Zakaj ste se nato odločili za vstop na povsem druga področja, predvsem v živilsko industrijo?

Mislim, da smo v zadnjih desetih letih pokazali, da znamo prepoznati panogo ali poslovno platformo, na kateri lahko potrpežljivo gradimo podjetje in iz njega ustvarimo vodilno podjetje v regiji. To smo dokazali na tehnološkem področju z Mplusom in na področju kadrovskih storitev z družbo Workplace.

Jutarnji list Novac. Zagreb, 061026. Vukovarska 23. Darko Horvat predsjednik uprave BOSQAR. Foto: Vedran Peteh/CROPIX Foto Vedran Peteh Cropix

Živilsko področje smo začeli intenzivneje razvijati šele konec leta 2024, vendar smo v tem sektorju že pomembno navzoči. S pričakovanim zaključkom prevzema PIK Vrbovca ga bomo še okrepili in zaokrožili.

Pomembno je poudariti, da nobenega od naših treh poslovnih področij ne štejemo za dokončno razvito. Na vsakem je še veliko prostora za nadaljnji razvoj.

V živilski sektor že vlagamo znatna sredstva, denimo v Mlinarjevo tovarno bureka v Osijeku. Na tehnološkem področju dodatne možnosti za rast vidimo v preobrazbi poslovanja, uporabi umetne inteligence in digitalizaciji procesov. Pri kadrovskih storitvah pa v povečevanju deleža storitev z višjo dodano vrednostjo in nadaljnji preobrazbi podjetja.

Upravljate zelo različne dejavnosti, od tehnologije in kadrovskih storitev do hrane in kmetijstva. Kaj so največja tveganja takšnega modela?

Vsako poslovno področje ima svoja značilna tveganja. V živilski industriji so to cene proizvodnih vložkov in surovin, cene energije, vremenske razmere in sezonska nihanja. Na tehnološkem področju oziroma v Mplusu so glavni izzivi zelo hitre tehnološke spremembe, pospešen razvoj umetne inteligence, trg dela in spreminjajoče se potrebe naročnikov. Ne gre več samo za ljudi, temveč za kombinacijo ljudi in tehnologije. V katero smer se bo to razmerje razvijalo, bomo še videli. Pri kadrovskih storitvah sta med ključnimi tveganji trg dela in regulativni okvir, ki določa, kako lahko upravljamo kadre in poslujemo.

Že iz teh tveganj je razvidno, da se na vseh področjih ne osredotočamo na iste stvari. V zadnjih desetih letih smo posebno pozornost namenjali oblikovanju strokovnih ekip, ki vodijo podjetja, kakovostnemu finančnemu poročanju, preglednosti, kontrolingu ter jasni hierarhiji odgovornosti in nadzora. Brez tega ni mogoče vzdržno upravljati rasti tako velikih podjetij.

V nasprotju s klasičnimi skladi ne dajete vtisa vlagatelja, ki podjetje kupi, da bi ga čez nekaj let prodal. Je vaš cilj dolgoročno razvijati vsa tri poslovna področja?

Nismo sklad, temveč naložbena skupina. To ste pravilno prepoznali. Zato tudi pravim, da nobena od naših treh zgodb še ni končana. Vse ostajajo odprte, saj še vedno vidimo možnosti za povečevanje njihove vrednosti, tako z lastnimi ukrepi kot z razvojem trga.

Člani uprave Bosqarja: Darko Horvat, Alma Mekić Ćerdić, Vanja Vlak, Tomislav Glavaš Foto Bosqar Invest

V živilski industriji to pomeni predvsem vlaganje v kakovost, nove izdelke, širitev trgov, profesionalizacijo upravljanja in boljši nadzor nad nabavo. Na tehnološkem področju imamo izdelek, ki je primerljiv z izdelki naših svetovnih tekmecev. Zato menimo, da ima Mplus še vedno veliko prostora za ustvarjanje vrednosti za podjetje in delničarje. Še naprej smo pomembno evropsko podjetje, obenem pa edino podjetje BPTO v Evropi, ki ima lastno tovrstno tehnološko rešitev na osnovi umetne inteligence, Graia. Pri kadrovskih storitvah lahko kombinacija trgov, na katerih poslujemo, in tehnološke preobrazbe bistveno skrajša procese in zniža njihove stroške. To podjetju omogoča višjo maržo in večjo osredotočenost na storitve z višjo dodano vrednostjo. V tej panogi sta to, denimo, pridobivanje kadrov in iskanje kakovostnih ljudi.

Ko pogledamo vsa tri področja, smo prepričani, da poslujemo v panogah, v katerih bo stabilno povpraševanje obstajalo še dolgo. Hkrati so dovolj različne, da se njihova tveganja le delno prekrivajo. Prav zato je celotna skupina odpornejša, če ima tri močna poslovna področja z različnimi profili tveganj.

Katero od teh področij je z globalnega vidika najbolj izpostavljeno tveganjem?

Tveganje nastane, ko podjetje ni dovolj pripravljeno na spremembe in pritiske, ki prihajajo s trga.

Čeprav je lahko naša rast od zunaj videti zelo hitra, nobenega prevzema nismo izvedli zgolj zato, da bi povečali bilančno vsoto. Vsak je prinesel dodatno vrednost z novimi izdelki, novimi trgi, novimi ljudmi ali novimi rešitvami. Menimo, da nam prav takšen način upravljanja podjetij omogoča lažje obvladovanje tveganj, ki prihajajo s svetovnih trgov. Kot skupina smo odpornejši, ker se tveganja posameznih panog med seboj razlikujejo.

Pokazali smo, da znamo prepoznati panogo, v kateri lahko potrpežljivo gradimo podjetje in iz njega ustvarimo vodilno podjetje v regiji. To smo dokazali na tehnološkem področju z Mplusom in pri kadrovskih storitvah z družbo Workplace. Živilsko področje smo začeli razvijati leta 2024, s PIK Vrbovcem pa ga bomo zaokrožili.

Danes je težko reči, ali največje tveganje pomenijo podnebne spremembe ali umetna inteligenca. Toda dokler imamo kakovostne ljudi, tehnologijo in rešitve ter lahko oblikujemo ekipe, ki se znajo prilagoditi tem spremembam, smo v dobrem položaju.

Torej tudi tehnološko področje kljub hitremu razvoju umetne inteligence ni kandidat za prodajo oziroma izstop iz portfelja?

Imamo tehnološko rešitev, ki je primerljiva z rešitvami vodilnih svetovnih ponudnikov, tudi na razpisih, na katerih odločilne vloge nimajo velikost podjetja, marketinški proračun ali moč prodajne mreže, temveč kakovost tehnologije.

Na tehnološkem področju imamo v Mplusu več kot 300 naročnikov in dobro poznamo njihove procese. Prav zato lahko naše rešitve ponudijo dodatno vrednost v primerjavi z nekaterimi globalnimi, splošnejšimi rešitvami. Veliki globalni tehnološki izdelki pogosto nimajo v ozadju več tisoč ur dela s konkretnimi naročniki niti izkušenj z upravljanjem njihovih procesov. Mi jih imamo. Zato verjamem, da lahko na tehnološkem področju še naprej ustvarjamo dodatno vrednost.

Je mogoče na podlagi rezultatov reči, da rast ne izhaja zgolj iz prevzemov?

Rezultati kažejo, da je vsako poslovno področje občutno zraslo. Celotna skupina je v primerjavi s prejšnjim letom zrasla za približno 40 odstotkov. Prihodki v zadnjih 12 mesecih so znašali približno 747 milijonov evrov, v obravnavanem obdobju pa okoli 360 milijonov evrov.

Torej se nam ni treba opirati zgolj na lastno presojo. Številke kažejo, da lahko upravljanje podjetij z novimi izdelki, novimi rešitvami, povečevanjem zmogljivosti in kakovostnejšimi kadri prinaša rezultate.

Umetna inteligenca korenito spreminja vaš sektor. Ali to pomeni manj zaposlenih v Mplusu ali bo predvsem spremenila vrsto dela, ki ga ljudje opravljajo?

Sodelovanje z naročniki večinoma razvijamo na dva načina. Pri enem modelu ponujamo kombinacijo ljudi in tehnologije, pri drugem zgolj tehnološko rešitev. To ne pomeni samodejnega zmanjševanja števila zaposlenih niti tega, da imamo presežek zaposlenih, ki bi ga morali zmanjšati. Pri novih naročnikih pogosto začnemo s kombinacijo ljudi in tehnologije. Brez umetne inteligence bi za enako delo verjetno potrebovali več ljudi.

Pri obstoječih naročnikih procese digitaliziramo z rešitvami umetne inteligence, zaposlene pa preusmerjamo na dele procesov, pri katerih so potrebne presoja, empatija in odgovornost.

Na koncu mora nekdo vedno prevzeti odgovornost za proces. Umetna inteligenca je ne more, saj odgovornost še vedno ostaja na ljudeh in ponudniku storitve.

Zato ni nujno, da se bo število zaposlenih zmanjševalo. Je pa zelo mogoče, da bo umetna inteligenca v tej panogi izpodrinila del obstoječih prihodkov, hkrati pa povečala dobičkonosnost. Menim, da je srednjeročno treba pričakovati spremembo strukture prihodkov. V tem primeru je lahko višja tudi dobičkonosnost.

Danes veliko podjetij govori o projektih umetne inteligence in pripravlja predstavitve, vendar se prava vrednost pokaže šele, ko tehnologija začne povečevati produktivnost in dobičkonosnost ter ko se prihodki, ki so prej temeljili predvsem na človeškem delu, postopoma preusmerjajo k tehnologiji.

Kako je letos poslovalo živilsko področje in kako pomembno je znotraj skupine?

Ne bi želel napovedovati, kako se bo leto končalo, saj vendarle kotiramo na borzi. Lahko pa povem, da je naše živilsko področje v obravnavanem obdobju ustvarilo največ prihodkov v skupini, in sicer 163 milijonov evrov. Mplus je ustvaril 139 milijonov evrov prihodkov, področje kadrovskih storitev pa 58 milijonov evrov. Pričakujemo tudi zaključek prevzema PIK Vrbovca, ki naj bi dodatno povečal prihodke živilskega področja. Transakcija bo verjetno izpeljana konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta, odvisno od odobritev pristojnih regulatorjev.

Glede na sedanje razmere pričakujemo, da bo to področje še naprej prinašalo največ prihodkov v skupini.

Kaj konkretno želite spremeniti v PIK Vrbovcu in kje vidite največ možnosti za rast?

Naš načrt je PIK Vrbovec širiti na nove trge, razširiti nabor izdelkov, povečati inovativnost in bolje izkoristiti obstoječe zmogljivosti.

Na katere trge in izdelke pri tem ciljate?

V obstoječi mreži podjetij, ki jo zdaj sestavljata Panvita in Mlinar, vidimo možnosti za povečanje prodaje PIK Vrbovca na sosednjih trgih, predvsem v Sloveniji.

Jutarnji list Novac. Zagreb, 061026. Vukovarska 23. Darko Horvat predsjednik uprave BOSQAR. Foto: Vedran Peteh/CROPIX Foto Vedran Peteh Cropix

Hkrati pričakujemo nasprotni učinek: s sinergijami med PIK Vrbovcem in obstoječimi podjetji želimo povečati prihodke od obstoječih izdelkov na trgih Hrvaške, Bosne in Srbije. To je prvi korak.

Pričakujemo tudi sinergije pri nabavi in proizvodnih stroških. Ko bo PIK postal del skupine, verjamemo, da bodo usmerjene ekipe, skupno upravljanje in enotno določeni ključni kazalniki uspešnosti prinesli boljše rezultate.

Ali lahko v PIK Vrbovcu pričakujemo večjo reorganizacijo, spremembe uprave ali odpuščanja?

V PIK Vrbovcu dela približno 1500 ljudi. Odpuščanj ne pričakujemo. Verjetno bomo, tako kot pri vseh dosedanjih prevzemih, v PIK vključili tudi nekatere vrhunske strokovne ekipe, ki jih imamo na ravni skupine Bosqar Invest in poznajo panogo, njena tveganja ter model rasti, ki ga želimo uresničiti.

O tem bomo podrobneje govorili po izvedbi transakcije.

Kaj pa zaposleni v proizvodnji? Je sedanje število optimalno ali pričakujete novo zaposlovanje?

PIK Vrbovec ima trenutno proste proizvodne zmogljivosti, proizvodne linije niso v celoti izkoriščene. To vsekakor želimo temeljito proučiti po koncu prevzemnega postopka. Novo zaposlovanje običajno spremlja povečevanje obsega proizvodnje.

Ali po PIK Vrbovcu načrtujete še druge prevzeme na živilskem področju?

Na vsakem poslovnem področju spremljamo trg in morebitne prevzemne priložnosti. Prevzemi se bodo zgodili, ko bodo zanje izpolnjeni pravi pogoji: ko bomo našli podjetje, ki prinaša dodatno vrednost, in ko bomo imeli dovolj kapitala za takšno transakcijo. Po naknadni javni ponudbi delnic (SPO) je imela skupina približno 259 milijonov evrov denarnih sredstev. Razmerje med neto dolgom in EBITDA se je znižalo z 2,64 na 1,08.

Finančna stabilnost je bila ena ključnih usmeritev v celotnem razvoju skupine. Danes smo v položaju, ko lahko kupujemo, lahko pa tudi rečemo ne. Če nam struktura transakcije, način financiranja ali vrednost, ki jo prinaša, ne ustrezajo, lahko odstopimo.

Zato ne bom rekel, da novih prevzemov ne bo, vendar se bodo zgodili šele, ko bodo zanje izpolnjeni pravi pogoji.

Je prav finančna prožnost ena vaših največjih prednosti v primerjavi z drugimi kupci?

Mislim, da je. Nikoli se nismo opirali zgolj na en vir financiranja. Uporabili smo lastniški kapital, bančna posojila, obveznice, neposredne naložbe mednarodnih vlagateljev, med katerimi sta EBRD in MidEuropa, nazadnje pa še izdajo novih delnic.

Z zadnjo izdajo smo zbrali 150 milijonov evrov – povpraševanje je doseglo 178 milijonov evrov –, zato smo morali delu vlagateljev sorazmerno zmanjšati dodeljene količine. Hkrati smo ves čas skrbno spremljali zadolženost. Razmerje zadolženosti ni nikoli preseglo 2,7, pred vstopom v živilski sektor pa je bilo pod 1,5. Zdaj znaša približno 1,08.

To nam omogoča financiranje organske rasti in dodatnih prevzemov, če bomo presodili, da so smiselni.

Kako pomembna je bila borza za takšen model rasti?

Od prve uvrstitve na Zagrebško borzo leta 2019 smo izvedli šest izdaj vrednostnih papirjev, od tega štiri izdaje delnic in dve izdaji obveznic.

Izdali smo tudi prvo obveznico na Hrvaškem, vezano na trajnostne cilje. Takrat smo bili še Mplus, torej tehnološko podjetje. Obenem smo bili prvo podjetje v tej panogi v regiji, ki je izdalo takšno obveznico. Kapitalski trg je zato za nas zelo pomemben. Cenimo odnos z vsemi delničarji in vlagatelji. Pri zadnji izdaji je sodelovalo približno 5400 malih delničarjev in 26 institucionalnih vlagateljev. Verjamem, da to kaže na zaupanje.

Koliko bodo vaši prihodnji prevzemi odvisni od novih izdaj delnic?

Nismo odvisni samo od tega. Odziv kapitalskega trga je dober, ljudje podjetju zaupajo in vanj vlagajo, vendar ne morem reči, da bomo vsak prihodnji prevzem financirali z novo izdajo delnic. Vse bo odvisno od konkretne transakcije in od tega, ali jo lahko financiramo kako drugače. Zagrebški borzi in kapitalskemu trgu smo hvaležni za vse, kar smo doslej skupaj dosegli, vendar pred vsako novo dokapitalizacijo dobro premislimo, kakšno dodatno vrednost lahko ponudimo delničarjem.

Zadnja izdaja je bila tesno povezana s prevzemom PIK Vrbovca, pa tudi z morebitnimi prihodnjimi prevzemi in organsko rastjo. Trenutno smo osredotočeni predvsem na tisto, kar že imamo. Kot rečeno, nobeno od naših poslovnih področij še ni dokončno razvito in na vsakem vidimo možnosti za dodatno ustvarjanje vrednosti, zlasti na živilskem, kjer smo šele začeli, s PIK Vrbovcem pa bo naš položaj še pomembnejši.

Koliko lahko živilsko področje še zraste in kakšen je njegov končni cilj?

To je težko izraziti z eno številko. Naš cilj ni zgolj doseči določene ravni prihodkov, temveč zgraditi kakovostna podjetja, ki lahko dolgoročno samostojno poslujejo, imajo pomembno vlogo na trgu in lahko postanejo vodilna v regiji. Rezultat vseh naših odločitev, velikih in majhnih, bi moralo biti izboljšanje podjetij.

Kaj bo ta razvoj prinesel v smislu novih prevzemov, je zdaj težko reči. Lahko gre tudi za manjše podjetje, ki ima dober izdelek, kupce, dobičkonosnost in vzdržen poslovni model. Vendar razmišljamo v nekoliko večjih okvirih. Večje podjetje z večjim obsegom poslovanja in večjo prisotnostjo na trgu lažje postane vodilno v regiji.

Naš cilj je pokazati, da lahko iz Zagreba gradimo podjetja, ki so pomembna na regionalni ravni.

Ali to pomeni, da želite delovati po vsej regiji, ne zgolj s hrvaškimi podjetji?

Ne osredotočamo se samo na hrvaška podjetja. Veliko zanimivih podjetij je tudi v Srbiji, Sloveniji in na drugih trgih regije. O tem, katera konkretno bi nas lahko zanimala, pa je zdaj težko govoriti.

Živilsko področje je torej največje po prihodkih. Kako je poslovalo letos?

Izidi kažejo, da so vsa naša poslovna področja občutno zrasla. Celotna skupina je v primerjavi s prejšnjim letom pridobila približno 40 odstotkov. Lahko povem, da je živilsko področje ustvarilo največ prihodkov v skupini, približno 163 milijonov evrov.

Pomembno je tudi, da smo to rast dosegli brez dodatnih prevzemov v tem letu.

Kot rečeno, konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta pričakujemo tudi dokončni prevzem PIK Vrbovca, odvisno od odobritev pristojnih regulatorjev, kar bo dodatno povečalo prihodke živilskega področja.

Ali obstaja nevarnost, da bi Bosqar postal prevelik in preveč razvejen ter da bi že sama velikost pomenila tveganje?

Naš cilj nikoli ni bil, da bi imeli vsa podjetja ali bili dejavni povsod. Če bi bil to naš cilj, bi bilo tveganje zagotovo večje. Tveganje nastane, ko rast prehiti sposobnost organizacije, da ji sledi, ko upravljanje ne more več držati koraka ali ko oslabi kapitalska stabilnost.

Dokler so organizacija, način upravljanja, odgovornost, likvidnost in kapitalska stabilnost dovolj močni, da podpirajo rast, je to rast mogoče obvladovati. V Bosqarju smo skupino razvijali in gradili prav na ta način.

Katera so največja globalna tveganja za Bosqar v prihodnjih dveh letih?

Eno od tveganj je infrastruktura, predvsem dostopnost energije in računalniških zmogljivosti v evropskih podatkovnih centrih.

Evropski naročniki danes večinoma želijo sodelovati z evropskimi podjetji, vendar je vprašanje, ali lahko Evropa pri vlaganjih v infrastrukturo drži korak z ZDA in azijskimi državami, zlasti pri infrastrukturi, potrebni za razvoj umetne inteligence. Ne gre samo za klasične podatkovne centre, temveč tudi za infrastrukturo, potrebno za učenje agentov umetne inteligence. Če Evropa ne bo vlagala z enakim tempom kot drugi deli sveta, lahko to postane težava.

Drugo tveganje so podnebne razmere, zlasti v živilskem sektorju. Te lahko vplivajo na nabavo in dostopnost surovin. Danes imamo nekatere dolgoročne pogodbe, ki nas varujejo pred večjimi spremembami cen, vendar se bomo verjetno morali prilagajati novim razmeram, ki bodo spremenile del dosedanjih pravil poslovanja.

Ali pričakujete, da bodo cene hrane še naprej rasle?

To je težko natančno napovedati, vendar je glede na sedanjo inflacijo realno pričakovati, da bodo cene hrane vsaj deloma sledile inflacijskim gibanjem.