Norveško prizadelo hudo neurje

Norveška se že več dni sooča s hudim neurjem, ki je zlasti na jugu države povzročilo poplave in sprožilo več zemeljskih plazov. Zaradi neurja se prebivalci marsikje soočajo z motnjami v javnem prometu, več sto ljudi pa so morali evakuirati. Za zdaj v državi ne poročajo o smrtnih žrtvah oziroma poškodovanih, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Samo v pokrajini Innlandet severno od Osla se je ponoči sprožilo 16 zemeljskih plazov in več poplav, je sporočila policija in dodala, da so morali evakuirati več kot 600 ljudi. Evakuacije so medtem potekale tudi drugod v tej skandinavski državi.

Kot navaja norveška javna radiotelevizija NRK, je poplavna voda vdrla v hidroelektrarno v občini Valer in povzročila obsežno škodo. Oblasti trenutno preverjajo, ali bi bilo tudi tam treba izvesti evakuacije.

Neurje imenovano Hans je v zadnjih dneh prizadelo že Švedsko, kjer so našteli več kot 25.000 strel, več tisoč gospodinjstev pa je bilo nekaj časa brez elektrike.

Norveški meteorologi so danes opozorili, da bodo padavine na jugu države vztrajale tudi v prihodnjih dneh. Količina pričakovanega dežja naj ne bi bila izjemna, a glede na trenutne razmere v regiji kljub temu opozarjajo na nevarnost poplav in novih zemeljskih plazov.