Nova Zelandija prepovedala kajenje!

Z današnjo prvo obravnavo novega zakona v parlamentu, je načrt Aotearoa Nove Zelandije za prepoved kajenja do leta 2025 naredil še en resen korak naprej.

Predlog zakona o spremembi zakona o okolju brez dima in reguliranih izdelkih (dimljen tobak) bo zdaj posredovan odboru za zdravje v predložitev in pregled ter (predvidoma) konec leta 2022 vrnjen v parlament, kjer bo zakon tudi sprejet.

Če bo končna zakonodaja podobna predlagani, bo to pomenilo, da bo Aotearoa Nova Zelandija preskočila vse druge države in postala vodilna na področju nadzora nad tobakom, pri čemer je cilj politike, da se razširjenost kajenja v nekaj letih (in ne desetletjih) zniža pod 5 % odraslega prebivalstva.

Predlog zakona predvideva tri ključne strategije:

Drastično zmanjšanje vsebnosti nikotina v tobaku, tako da ta ne povzroča več zasvojenosti (znano kot "denikotinizacija" ali "cigarete z zelo nizko vsebnostjo nikotina" (VLNC))

90- do 95-odstotno zmanjšanje števila trgovin, ki lahko prodajajo tobak

Prepoved prodaje tobaka osebam, rojenim leta 2009 ali pozneje (s tem se ustvari "generacija brez tobačnega dima").

Če se bo to učinkovito izvajalo, se pričakuje, da bo to močno vplivalo na kajenje.

Zmanjševanje neenakosti v zdravju Māorov

Če jim bo uspelo, bo to velik dosežek za generacije zagovornikov in raziskovalcev na področju nadzora nad tobakom. Koncept "končne igre (engl. endgame) na področju tobaka" bo presegel željo in postal resničnost.

»Do te točke smo prišli po desetletjih vodenja, raziskovanja in zagovarjanja Māorov, pri čemer ima predlagana zakonodaja korenine v cilju zmanjšanja neenakosti v zdravju med Māori in ne-Maori. Ta kaupapa (načelo ali politika) je bila gonilna sila procesa in jo podpirajo maorske skupnosti.

O tej prelomni zakonodaji bo v prihodnjih mesecih napisanega še veliko več. Tukaj se osredotočamo na modeliranje, ki ga je novozelandska vlada naročila za obdobje 2021-2022 in se nanaša na potencialne vplive akcijskega načrta Smokefree Aotearoa 2025 na zdravje in stroške.

Naše ugotovitve so bile podlaga za izjavo o regulativnih učinkih, v kateri so bile navedene možnosti za ureditev tobačnih izdelkov v okviru akcijskega načrta, ki ga je kabinet obravnaval v začetku leta 2022.

Veliko zmanjšanje stopnje umrljivosti

Pri svojem delu v programu BODE3 Univerze Otago in programu za ocenjevanje skalabilnih zdravstvenih intervencij (SHINE) Univerze Melbourne modeliramo številne potencialne javnozdravstvene intervencije, od prehranskega svetovanja in zmanjšanja soli v kruhu do ocenjevanja presejalnih programov in zdravljenja z zdravili.

Ugotavljamo verjetne zdravstvene koristi teh posegov in koliko bi lahko zmanjšali neenakosti v zdravju. Ko to naredimo za vladno strategijo za končni izid na področju tobaka, so napovedi osupljive.

Poglejmo zmanjšanje neenakosti v zdravju med Māori in ne-Māori. Najprej smo napovedali, kakšne bodo stopnje umrljivosti Māorov in ne-Māorov leta 2040 (in pozneje) glede na trende, ki smo jim bili priča v zadnjih desetletjih (običajna praksa v zgornjem grafu).

Drugič, ocenili smo, za koliko bi se stopnja kajenja (in vapanja) v prihodnosti spremenila v primeru kombinirane končne politike (denikotinizacija, zmanjšanje prodaje na drobno, predpisi o nekadilskih generacijah, dopolnjeni z nekaj medijske promocije politike).

Veliki prihranki v zdravstvenem sistemu

Ta končna politika ne le izboljšuje zdravje naroda, ampak tudi zmanjšuje prihodnje izdatke za zdravstvo. Ocenili smo, da se bomo v naslednjih 20 letih izognili 1,3 milijarde novozelandskih dolarjev stroškov zdravstvenega sistema. Ti prihranki se lahko uporabijo za druge namene, kot sta duševno zdravje in skrb za demenco.«