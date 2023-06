Novartis v Mengeš vlaga 111 milijonov evrov

Novartis bo v okviru naložb v razvoj bioloških zdravil naslednje generacije v Mengšu v novi Center za razvoj bioloških zdravil vložil 111 milijonov evrov, naložba bo prinesla predvidoma sto novih delovnih mest. Sodobni in edinstveni Center bo omogočal nove razvojne zmogljivosti, vključno s klinično proizvodnjo za podporo zgodnjim fazam kliničnih preskušanj inovativnih bioloških zdravil, so sporočili iz Novartisa.

Novartis se sicer prestrukturira, saj bodo Sandoz oddelili in prodali. Proizvodnjo v Prevaljah so opustili, najavili pa so vlaganja v Lendavi.