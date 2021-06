Novi program prinaša še višji proračun in več priložnosti

Kdo in kaj je Motovila?

Kako se financira delovanje te pisarne?



Ni skrivnost, da je Motovila dobro prepoznana tudi v mednarodnem prostoru, obenem znotraj mreže nacionalnih deskov oz. centrov Ustvarjalna Evropa veljate za primer dobre prakse, tudi zato, ker ste podporo razvili celostno.



In kako je bila Slovenija doslej uspešna v Ustvarjalni Evropi?



Kaj je torej ključ do takšnega uspeha Slovenije?

Naše poslanstvo je manj tehnično, kot se zdi na prvi pogled. Res je, da v praksi to pomeni, da ko je razpis objavljen, prijavitelju pomagamo pri oddaji projektne prijave. Ampak to je le nekaj korakov na zahtevni poti, na kateri jih držimo za roko. Svoje znanje in mrežo kontaktov investiramo tudi v majhne organizacije ali mlade ljudi.



So raziskali tudi razloge, zakaj je tako uspešna?



Pred leti je bila prav Motovila tista, ki je med drugim bila za vzor kolegom pri odprtju centra v BiH ...



Vseeno se je pred leti v medijih večkrat izpostavljalo, kako je Slovenija neučinkovita pri črpanju sredstev EU.



In pri tem pomaga predvsem ministrstvo za kulturo?

Če povzamem besede kolegice Ines Kežman: za našo ekipo je razpisno obdobje podobno evropskemu prvenstvu v nogometu – treniranje, treniranje, treniranje, potem navijanje in na koncu iskreno veselje in skoki do stropa ob zmagi najboljših, pa tudi kakšna solza skupaj s tistimi, ki jim tokrat ni uspelo.



Kako je center Ustvarjalna Evropa deloval v času epidemije?



Kaj je izvajalska agencija?



Kakšne so vizije Motovile za prihodnost?

Mateja Lazar, Novogoričanka, že sedem let vodi tako nevladno organizacijo Motovila kot tudi center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Zanimivo, da so mi v preteklih letih o odličnosti vodenja te pisarne veliko več govorili na tujem kot doma. Da je bila v preteklem sedemletnem obdobju Slovenija med najuspešnejšimi izmed 41 sodelujočih držav, je zagotovo tudi zasluga te petčlanske ženske ekipe motovilk.V sedmih letih je bilo na razpisih uspešnih 135 slovenskih organizacij, nekatere od njih večkrat, k temu pa je mogoče prišteti še organizacije in posameznike, ki so prejeli nagrade Unije. Slovenske organizacije, ki so bile vodje projektov, so v obdobju 2014–2020 pridobile 24,3 milijona evrov, kar znaša približno 3,5 milijona evrov letno za slovensko kulturo in film. Centru Ustvarjalna Evropa v Sloveniji mandat poteče konec tega meseca, strokovna podpora, ki se je v preteklem obdobju izkazala kot ključen dejavnik izjemne uspešnosti Slovenije v Ustvarjalni Evropi, pa bo ponovno na voljo, ko bo ministrstvo izpeljalo postopek imenovanja centra CED Slovenija za obdobje 2021–2027, kar naj bi se zgodilo v naslednjih dveh oziroma treh mesecih. Da program Ustvarjalna Evropa tako za domačo kulturo in film predstavlja nepogrešljiv ter pomemben vir financiranja, ki jima omogoča obstoj in razvoj ter na široko odpira vrata v mednarodni prostor, kažejo tudi dosedanji navdušujoči podatki iz spodnjega pogovora z Lazarjevo.Motovila je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2013, z dolgim imenom Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Navadno ne razlagamo pomena našega imena Motovila, a za lastnim imenom obstaja zgodba: moto zato, ker je ta ekipa stalno v pogonu in ker nas dejansko zanima mednarodno povezovanje, bistvo povezovanja pa je mobilnost, da nisi pri miru, da si stalno v gibanju. Ta vila pa je pravzaprav dobra vila. Vile so graciozna, eterična bitja, to, kar mi počnemo, pa ni prav nič graciozno, je zelo tuzemsko, tako da so te vile v resnici tudi vile za prekopavanje vrta ali drugo fizično delo – kar dobra prispodoba za napore, ki jih vlagamo v spodbujanje mednarodnega povezovanja v kulturi. Smo v službi naših uporabnikov in to so predstavniki vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ne glede na to, od kod prihajajo, kakšna je njihova pravna oblika, ali so veliki ali majhni – in jih zanima mednarodno povezovanje, se pravi, da želijo pogledati prek meja. Te meje so v prvi vrsti geografske, fizične, ampak s projekti, ki jih razvijajo, pogosto prehajajo tudi mentalne meje.Vsa ekipa Motovile že petnajst, dvajset let – odkar Slovenija sodeluje v programih EU za kulturo in film – dela na področju informiranja in podpore tem sektorjem, jim pomaga pri črpanju sredstev iz edinega programa Evropske unije za to področje, ki se mu trenutno reče Ustvarjalna Evropa. Pred osmimi leti je evropska komisija dva ločena programa, Media za filmsko industrijo in Kultura za vse ostale kulturne in ustvarjalne sektorje, združila v enega krovnega. Kolegica Sabina Briški Karlić je takrat v okviru Slovenskega filmskega centra vodila Media Desk, sama pa sem s kolegicama Tanjo Kos in Ines Kežman ter nekdanjo sodelavko Mašo Ekar v okviru Zavoda za sodobno umetnost SCCA - Ljubljana že leta 2002 vzpostavila Kulturno stično točko.Ministrstvo za kulturo, takrat pod ministrom Urošem Grilcem, je želelo slovenskemu sektorju omogočiti enotno vstopno točko za združen program – Center Ustvarjalna Evropa (CED) v Sloveniji. Čeprav znotraj dveh različnih organizacij, je naša ekipa že pred formalno združitvijo uspešno sodelovala. Poleg tega smo bile prepričane, da lahko celostno strokovno podporo, ki bo enakomerno dostopna vsem sektorjem, razvije le organizacija, ki ni primarno vzpostavljena za zgolj en sektor. Zavod Motovila je bil na razpisu ministrstva izbran na podlagi referenc naše ekipe. Center Ustvarjalna Evropa je sicer del mreže nacionalnih informacijskih pisarn, kontaktnih točk, ki so v državah članicah na voljo za različne programe Evropske unije – torej vrata, na katera lahko uporabnik potrka, da pride do relevantnih informacij in podpore v svojem jeziku. Sistem zagotavlja, da so programi EU dostopni za vse uporabnike, ne glede na to, s katerega konca Evrope prihajajo.Podobno kot projekti, le postopek izbora je drugačen. Projekte na razpisih izbirajo neodvisni mednarodni strokovnjaki, centre CED pa imenuje nacionalno ministrstvo za kulturo. Dejavnost nacionalne informacijske pisarne skladno s pravno podlago, ki določa način izvajanja programa Ustvarjalna Evropa, pa sofinancirata evropska komisija na eni strani in na drugi nacionalno ministrstvo za kulturo.Tako je lahko Motovila izvajala dejavnosti centra v obdobju 2014–2020, postopek imenovanja slovenskega centra za aktualno obdobje pa še poteka, ministrstvo za kulturo izbira izvajalca na javnem razpisu. Znotraj mreže centrov CED, ki so vzpostavljeni v 40 evropskih državah, jih, podobno kot pri nas, kar nekaj deluje izven ministrstev, npr. v Franciji, Nemčiji, na Češkem, Nizozemskem … Gre za organizacije, ki so – podobno kot Motovila – z leti razvile specializirano strokovno podporo pri mednarodnem sodelovanju v kulturi in njihovo imenovanje ob izkazanih uspehih ni vprašljivo oz. postopek njihovega imenovanja za posamezno programsko obdobje ne poteka prek javnega razpisa.Naše poslanstvo je manj tehnično, kot se zdi na prvi pogled. Res je, da v praksi to pomeni, da ko je razpis objavljen, prijavitelju pomagamo pri pripravi in oddaji projektne prijave. Ampak to je le nekaj korakov na zahtevni poti, na kateri jih držimo za roko. Svoj čas, znanje in mrežo kontaktov namreč, kot se reče, investiramo tudi v majhne, nove organizacije ali mlade ljudi, ki so šele na začetku svoje profesionalne poti. Verjamemo, da bodo čez nekaj let tudi z našo pomočjo pripravljeni za mednarodna povezovanja, ki so v sodobnem svetu nujna.Pri vstopanju v mednarodna partnerstva, ki se lahko nadgradijo z uspešno kandidaturo na razpisih Ustvarjalne Evrope, gre za razvojni načrt, brez katerega ni dolgoročne strategije organizacije. Odločitev, da bo tvoja meja meja tvojega dvorišča, ne zagotavlja nobene možnosti za razvoj. Zato da lahko naši uporabniki kompetentno vstopajo v mednarodni prostor, razvijamo celostno podporo, ki obsega specializirana strokovna usposabljanja za različne podsektorje in na različnih področjih, npr. od finančnega menedžmenta mednarodnih projektov do razvoja strategije občinstev, novih poslovnih modelov ali inovativnih modelov mednarodnega sodelovanja, od kreativnega pisanja projektnih idej do nedavne delavnice za izvajalce mednarodnih umetniških rezidenčnih programov.Ravno zato, ker delujemo pod eno streho, smo ugotovili, da specifična znanja, ki jih npr. zelo dobro obvlada filmski sektor, umanjkajo na drugih področjih, recimo pitching. Torej, kako učinkovito, pravzaprav navdihujoče, a kratko in jedrnato predstaviti svojo vizijo projekta. Tovrstna znanja, ki jih morda bolj razvija in obvladuje specifičen sektor, želimo medsektorsko spodbujati.Navdušeni smo nad rezultati slovenskih organizacij! V preteklih sedmih letih je bilo na razpisih uspešnih 135 različnih organizacij iz Slovenije: približno 70 odstotkov nevladnih organizacij in 30 odstotkov javnih zavodov. Pridobile so podporo EU za skoraj 400 mednarodnih projektov, ki jih slovenski vodje in partnerji izvajajo na področju filma, knjige, plesa, gledališča, glasbe, arhitekture in oblikovanja, kulturne dediščine, vizualnih in intermedijskih umetnosti in drugih ustvarjalnih sektorjev.Če bi zdaj odprli časopis in pogledali, kaj se trenutno dogaja v umetnosti in kulturi, bi verjetno ugotovili, da vsaka druga organizacija dela to, kar dela, s podporo Ustvarjalne Evrope in da smo ji na tej poti najverjetneje vsaj v neki točki stali ob strani. Društvo Mesto žensk se je s festivalom WoW, ki je del evropskega projekta Ženske o ženskah, poklonilo dosežkom žensk. V Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici in drugje po Sloveniji potekajo Slovenski dnevi knjige in marsikateri založnik, ki se predstavlja, je v branje ponudil prevod evropskega avtorja, zahvaljujoč podpori Ustvarjalne Evrope. Založba Pivec je na dnevih organizirala srečanje s tremi evropskimi avtoricami, ki so prejele nagrado EU za književnost. Potem je tu CUK Kino Šiška s Poletjem v Šiški, ki del aktivnosti ponuja v okviru evropske platforme Liveeurope. Platforma povezuje mednarodna koncertna prizorišča, ki promovirajo evropske glasbene talente. Društvo Pazi!park po Sloveniji postavlja otroška igrišča kot del projekta RE:PLAY, ki se fokusira na sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana in je namenjen promociji in razvoju procesov kreativnega oblikovanja prostora na način, ki vključuje sodelovanje otrok. Nedavno se je pod vodstvom gledališča Glej zaključil Trigger, platforma za mednarodno promocijo neodvisne uprizoritvene umetnosti iz Slovenije, na kateri je sodeloval tudi zavod Bunker, ena najuspešnejših slovenskih organizacij v Ustvarjalni Evropi. Bunker je na Triggerju gostil partnerje projekta RE-SHAPE, ki raziskujejo sodobne umetnostne prakse in oblikujejo bolj trajnostne in vključujoče modele mednarodnega sodelovanja. Julija, v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, prihaja v Slovenijo eden največjih mednarodnih glasbenih festivalov Europa Cantat, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti, tudi s podporo Ustvarjalne Evrope.Jeseni bomo lahko obiskali 34. grafični bienale Ljubljana, ki ga organizira Mednarodni grafični likovni center. MGLC je vključen v projekt Perennial Biennial, ki združuje pet evropskih bienalov sodobne umetnosti iz Nemčije, Latvije, Slovenije, Norveške in Združenega kraljestva. Zelo zanimiv je projekt pod vodstvom Radia Slovenije B-AIR, ki raziskuje vlogo zvoka v razvoju človeka od embrionalne faze do konca življenja. Priporočam, da ob četrtkih prisluhnete Arsovi oddaji B-AIR Zvočenje, kjer zanimivi sogovorniki, domači in tuji strokovnjaki predstavljajo različne teme, povezane z zvokom. Pred kratkim je bilo končano snemanje prvega slovenskega božičnega filma za otroke Kapa v režiji Slobodana Maksimovića (Senca Studio), ki se ga veselimo v kinih konec leta. Gre za koprodukcijo štirih držav (SI, LU, SK, HR) s podporo podprograma Media. Nanizala sem samo nekaj najbolj aktualnih primerov, ki ponazarjajo raznovrstnost podprtih organizacij in področij. Spisek je veliko daljši …To nas nenehno sprašujejo tudi kolegi iz mreže centrov CED, ki nas pogosto vabijo v goste, da predstavimo tega slovenskega »tigra«! Slovenija zagotovo izstopa po višini podpore EU glede na število prebivalcev. Po številu podprtih projektov Kultura, denimo, smo na neverjetnem petem mestu, takoj za Belgijo, Francijo, Italijo in Španijo. Tudi po skupni vrednosti podpore EU iz podprograma Kultura, ki so jo pridobili slovenski vodje projektov v obdobju 2014–2020, smo v vrhu, na 8. mestu. In to med 41 sodelujočimi državami, če štejemo tudi Združeno kraljestvo, ki je do brexita bilo zelo uspešna članica programa!K uspehu zagotovo prispeva več dejavnikov. Slovenija je začela sodelovati v programih EU za film in kulturo že leta 2002/2003. To pomeni, da smo tik pred okroglo dvajsetletnico sodelovanja Slovenije v teh programih. V dveh desetletjih so slovenske organizacije razvile znanja, pridobile izkušnje in se mednarodno povezale in uveljavile. Danes v tujini veljajo za zaželenega in zanesljivega partnerja.Nekaj zaslug si lasti tudi naša ekipa, ki je v okviru Motovile in pred tem Media Deska in Kulturne stične točke nabrala res dolgo kilometrino in velja znotraj mreže centrov CED za eno najbolj izkušenih in kompetentnih ekip. Zagotovo je že sama mreža centrov CED pravo bogastvo in Evropa v malem, kjer se spodbuja sodelovanje, izmenjava zanj in izkušenj. Ker ne delujemo na politični ravni, ampak »na terenu«, smo lahko zelo direktni, odkriti in zato učinkoviti, hkrati pa vselej spoštljivi in cenimo to, da smo različni. Vsekakor naši kolegi iz mreže CED verjamejo, da je podpora, ki jo omogočamo sektorju doma, prispevala k izjemnim rezultatom Slovenije. O izjemni uspešnosti Slovenije pričajo tudi uradna poročila, npr. poročilo o izvajanju Ustvarjalne Evrope v obdobju 2014–2017, ki ga je mednarodna institucija KEA pripravila za evropski parlament, sicer iz leta 2018, a od tedaj dalje je Slovenija bila samo še bolj uspešna. KEA ugotavljala, da je za podprogram Kultura stopnja uspešnosti organizacij v zahodni Evropi sicer veliko večja kot v vzhodnoevropskih državah. Romunija in Češka npr. zgolj s 6- in 9-odstotno stopnjo uspešnosti, Belgija pa je uspešna kar s 37,3 odstotka oddanih prijav, stopnja uspešnosti Francije in Španije je 24-odstotna oz. 18-odstotna. KEA izpostavlja kot »nenavadno zanimivost«, da ima Slovenija eno najboljših stopenj uspeha s 27 odstotki.Ne, so se pa spraševali o njih. Poleg neverjetno proaktivnega in mednarodno povezanega sektorja in ob dobri podpori našega centra CED zagotovo obstajajo še drugi dejavniki. Morda tudi ta, da je Slovenija majhna. In če si majhen, se moraš povezovati. Neverjetno je tudi to, da je v Sloveniji na razpisih izjemno uspešen nevladni sektor – kot sem omenila, je med uspešnimi kar 70 odstotkov nevladnih organizacij. Te organizacije so bile v krizi, še preden je leta 2008 nastopila finančna kriza. Odločitev za sodelovanje na razpisih EU zanje ni bila izbira, ampak nuja. Zato so pravočasno pridobili vsa znanja in izkušnje ter postali res neverjetno uspešni na razpisih, ki so sicer iz leta v leto bolj konkurenčni in selektivni. Hkrati z uspešnostjo je naraščala tudi njihova mednarodna prepoznavnost in zdaj imamo kar nekaj, mi jim rečemo povratniki, organizacij, ki se konstantno vključujejo v evropske projekte. Če so še pred leti iskale potencialne partnerje v tujini, danes veliko slovenskih organizacij lahko izbira med (pre)številnimi ponudbami, ki prihajajo iz tujine. Veljajo za enakopravnega partnerja in so v poziciji, da izmed ponudb izberejo samo tiste najboljše, kar spet vpliva na to, da so njihovi projekti še bolj zanimivi in inovativni. Bolj uspešni na razpisih.Drži. Vzpostavitev učinkovitega in funkcionalnega centra Ustvarjalna Evropa v Bosni in Hercegovini je predstavljala izziv. Leta 2015 smo v Sarajevu s kolegi iz regije predstavljali različne možnosti delovanja centra. Slovenski model, ki je uspešen in deluje izven ministrstva, je bil uporaben tudi za kompleksno situacijo v BiH, kjer je center CED najprej deloval znotraj različnih ministrstev. Še isto leto je bil vzpostavljen center CED BIH, tvorita pa ga dve neodvisni organizaciji – Akcija iz Sarajeva za podprogram Kultura in Vizart iz Banja Luke za podprogram Media.Nasploh velja, da smo kolegi v mreži CED drug drugemu mentorji, tako smo svoje izkušnje in podporo z veseljem delili s kolegi, ki so vzpostavljali nove centre CED. Ko so se v program Ustvarjalna Evropa začele vključevati države vzhodnega partnerstva, Gruzija, Armenija, Ukrajina …, so kolegi preverjali obstoječe centre in dejansko prepoznali Slovenijo kot primer dobre prakse. Kolegicam v Armeniji smo pomagali pri prvih korakih in v neizmerno čast mi je bilo, da sem bila povabljena v Erevan na uradno otvoritev armenskega deska, kjer sem imela priložnost predstaviti tudi neverjetno uspešnost Slovenije. Uspeh Slovenije učinkuje kot spodbuda za države, v katerih se kulturni sektor morda sooča s še večjimi izzivi. Slovenija je zanje dokaz, da je mogoče biti zelo uspešen tudi med velikimi.Hkrati pa to povezovanje med deski ustvarja dodatne priložnosti za povezovanje našega sektorja. Ker z vsemi kolegi iz Evrope zelo dobro sodelujemo, smo samo en klic stran od ustreznega partnerja, ki ga išče naš producent oz. predstavnik organizacije. Vem, da lahko pokličem zelo kompetentno kolegico v Erevanu, ki bo takoj poiskala tri različne partnerje, s katerimi bi se lahko povezala naša zainteresirana organizacija.Včasih se nam zdi, da je zavedanje o neverjetni uspešnosti Slovenije v Ustvarjalni Evropi bolj znano v Bruslju in tujini, zato je naša močna želja, da na široko promoviramo to uspešnost tudi doma. V preteklih sedmih letih so samo slovenski vodje projektov na razpisih pridobili dobrih 24 milijonov evrov podpore EU za mednarodne projekte, kar je približno 3,5 milijona evrov na letni ravni za slovensko kulturo in film. Morda se bo komu zdelo malo, toda če npr. to primerjamo samo z letnim proračunom Slovenskega filmskega centra, je že jasno, da gre za pomemben vir.Po drugi strani, če primerjamo z ostalimi državami, gre za fenomenalen uspeh. Lahko navedem primer: v okviru sheme Kultura, ki je namenjena spodbujanju prevajanja in kroženja kvalitetnega evropskega leposlovja, so slovenske založbe pridobile kar 10 odstotkov vsega denarja, ki je bil v sedmih letih na voljo! Ne pozabimo, da v programu sodeluje 40 držav. Ali pa recimo znotraj posebne sheme za evropske platforme, kot je že omenjena Liveeurope, v kateri sodeluje CUK Kino Šiška. Takšnih platform, namenjenih promociji mladih ali še neuveljavljenih umetnikov na različnih področjih, je v vsej Evropi dober ducat. Kar dve izmed njih imata vodjo iz Slovenije: MAO s platformo na področju arhitekture Future Architecture in Beletrina, ki koordinira pesniško platformo Versopolis. Kar objektivni pokazatelji, da je Slovenija nadpovprečno uspešna.In osebno me res navdušuje dejstvo, da je ta sektor samo v okviru podprograma Kultura v sedmih letnih ustvaril neverjetnih 1070 mednarodnih povezav s 40 državami. Če to niso pravi kulturni ambasadorji Slovenije!To se je dogajalo zato, ker so vsi metali v isti koš različne mehanizme financiranja EU. Ustvarjalna Evropa je centraliziran nadnacionalni program in ne deluje po istih principih kot strukturni in kohezijski skladi, ko Slovenija določi prioritete, skladno s katerimi se bo črpalo sredstva. Malha Ustvarjalne Evrope ni vnaprej razdeljena na deleže, ki bi pripadali posamezni državi, ampak med samo konkurirajo kvalitetni projekti, ne glede na to, od kod prihajajo sodelujoče organizacije. Hočem poudariti, da v našem primeru Slovenija nadpovprečno dobro črpa, ampak seveda so ta sredstva, če jih primerjamo z ostalimi programi oz. finančnimi mehanizmi, taka, kot so, zato ker gre v resnici za enega manjših programov Evropske unije. Za primerjavo – vsi poznajo program Erasmus+. Ustvarjalna Evropa je približno desetkrat manjša od njega.Ampak v novo sedemletno obdobje vstopamo z optimizmom. Zdaj vemo, da sta slovenska kultura in film na teh razpisih izredno konkurenčna. In za razpise je na voljo bistveno več sredstev kot kadarkoli doslej. Proračun nove Ustvarjalne Evrope je zrasel za več kot 60 odstotkov – z 1,5 milijarde evrov za predhodno obdobje na 2,4 milijarde za obdobje od 2021 do 2027.Veselimo se novih priložnosti in novih povezav, hkrati pa se zavedamo, da bo ta sektor, da bo lahko ohranjal tak nivo uspešnosti, še bolj potreboval podporo tudi doma. Podpora EU namreč v našem primeru vedno predstavlja zgolj sofinanciranje. Vsaka organizacija, ki se odloči za sodelovanje v Ustvarjalni Evropi, mora torej samostojno ali skupaj s partnerji oz. koproducenti vložiti veliko napora v zagotavljanje manjkajočega deleža. Ta je sicer v novem obdobju manjši kot doslej, a še vedno znaša v povprečju 30–40 odstotkov.Seveda. Ministrstvo za kulturo je prvi naslov. Imamo pa še, odvisno od sektorja oz. projekta, JAK, SFC, občine. Proračuni, ki jih občine namenjajo kulturi ali morda celo mednarodnemu sodelovanju v kulturi, so seveda neprimerljivi. In gotovo so organizacije s sedežem v manjših občinah v neenakovrednem položaju. Je pa spodbudno, da nekatere občine uvajajo mehanizme za sofinanciranje projektov s podporo EU, npr. MOL. Upamo, da podoben mehanizem kmalu vzpostavi še kakšna občina, ki bi rada spodbudila mednarodno povezovanje svojih akterjev na področju kulture.Poleg finančne podpore pa je pomembna tudi »servisna« podpora, ki jo recimo ponuja naš zavod. Se pravi, da imajo tisti, ki se podajo na pot evropskega povezovanja, brezplačen dostop do priložnosti za mreženje, informacij in strokovnih znanj, ki jih bodo potrebovali v različnih fazah, pri oblikovanja projektne ideje, prijavi na razpis ali izvajanju projekta. Hvaležni smo, da je ministrstvo za kulturo v preteklem obdobju s financiranjem delovanja centra Ustvarjalna Evropa omogočalo tovrstno podporo. Hkrati pa je ministrstvo za kulturo že leta 2006 vzpostavilo tudi poseben mehanizem za sofinanciranje projektov v okviru tedanjega programa Kultura, od leta 2014 pa je ta mehanizem dostopen za prejemnike podpore obeh podprogramov Ustvarjalne Evrope – Kultura in Media.Vse organizacije s podporo EU torej lahko kandidirajo za sicer majhno, vendar avtomatično podporo ministrstva. Verjamemo, da ima tovrstni mehanizem kljub omejenemu sofinanciranju izredno pozitiven učinek in deluje spodbudno tudi na »novince«, da se lažje odločijo za prvo kandidaturo na razpisih. Glede na uspešnost bi si želeli, da bi se povečala tudi podpora doma. Sicer ne maram besedne zveze »multiplikativni učinki«, ampak ta shema, ki znaša okoli 100.000 evrov na leto za vse uspešne slovenske organizacije, je najbrž res učinkovita.Velik prispevek k večanju zmogljivosti slovenskega nevladnega sektorja, da lahko suvereno in uspešno kandidira na razpisih EU, pa zagotovo gre ministrstvu za javno upravo, ki je leta 2018 vpeljalo letni javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU. Torej ne le iz Ustvarjalne Evrope. Je pa dejstvo, da kulturni sektor zaradi velikih uspehov predstavlja velik delež upravičenih organizacij. Ta podpora, ki v pomembnem deležu sofinancira lastni vložek slovenske organizacije, je še dodatno povečala interes in odločenost tega sektorja za sodelovanje v programih EU.Ves čas smo bili v stiku z izvajalci evropskih projektov in smo lani spomladi, takoj po zaprtju, izvedli majhno raziskavo, da smo pridobili povratne informacije o težavah, s katerimi se soočajo pri izvajanju teh mednarodnih projektov v bistveno spremenjenih okoliščinah. Zaprle so se meje, zaprle so se celo meje občin. Mednarodna mobilnost je bila onemogočena.Bili smo veseli, da se je v nekaj dneh odzvalo več kot 40 slovenskih organizacij s podporo Ustvarjalne Evrope in posredovalo podatke o izvajanju projektov. Soočali so se s številnimi težavami in že takrat jih je skrbel predvsem denarni tok. Predlagali so tudi ukrepe, ki bi po njihovem mnenju najbolj učinkovito prispevali k uspešni realizaciji projektov, in sicer možnost, da prilagodijo aktivnosti in proračun, da se jim podaljša trajanje projekta, pohitrijo razpisni postopki … O težavah izvajalcev projektov smo redno obveščali tudi naše partnerje pri evropski komisiji in izvajalski agenciji v Bruslju.Je agencija, ki v imenu evropske komisije izvaja večino razpisov Ustvarjalna Evropa in tudi drugih programov EU. Na srečo sta evropska komisija in izvajalska agencija hitro odreagirali in prilagodili zahteve glede izvajanja projektov. Dovolil se je prenos dejavnosti na splet, zamrznitev izvajanja projekta za določen čas, podaljšanje trajanja projekta ... Fleksibilnost na strani financerja je bila dobrodošla. Naša izkušnja v tem času je bila taka, da se je evropska komisija zelo hitro odzvala, da so prepoznali krizo sektorja.Tovrstna povezovalna vloga med odločevalci in sektorjem se nam zdi pomembna. Predstavljamo vmesni člen in smo v stiku z obema stranema oz. skušamo graditi most med producenti in organizacijami na kulturno-umetniškem področju ter oblikovalci oz. izvajalci politik na drugi strani. Da lahko slednjim posredujemo preverjene informacije s terena in obveščamo o izzivih, s katerimi se srečujejo različni sektorji, z namenom, da se skladno s potrebami prilagodi podporne mehanizme, s katerimi bi lahko še bolj učinkovito spodbudili mednarodno povezovanje in seveda – kot se rado reče – uspešno črpanje iz programov EU.Nov program Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027, kot sem prej omenila, ima še večji proračun, še več priložnosti. Hkrati pa nas skrbijo posledice covidne krize, ki bodo še dodatno ošibile zmogljivost slovenskega sektorja. Podhranjen sektor ne more vstopati v evropske projekte, zato ker so preveč zahtevni in je to v resnici neodgovorno početje, ki ogroža tudi partnerje oz. koproducente. Bili smo že priča nerealiziranim projektom, organizacijam, ki so bankrotirale. Ne želimo si takih situacij. Hkrati se zavedamo, da je Slovenija že dosegla in presegla sanjsko zgornjo mejo uspeha, zato je misel na še več in več res iracionalna. V programu načeloma sodeluje 40 držav in nemogoče je pričakovati, da bo Sloveniji kar pripadlo 10 odstotkov razpoložljivih sredstev posamezne sheme. Je pa domači sektor pokazal, da je tudi to mogoče. Res neverjetno. Upamo, da mu uspe tudi v prihodnje ohraniti to raven.Nisem prav veliko izpostavila filmskega sektorja, ker ponavadi to počneva v tandemu s kolegico Sabino Briški Karlić, ki je na porodniškem dopustu. Ravno v letu 2020, ki je bilo za domači filmski sektor katastrofalno, je samo slovenskim filmskim producentom uspelo počrpati toliko podpore EU kot v prejšnjih letih celotnemu filmskemu sektorju iz vseh razpisov Medie. In tudi pri podpori Medie je nujno naprej sofinanciranje doma.Nadejamo se tega, da bi slovenska kultura in film doma imela take razmere, ki bi omogočale samozavestno vstopanje v mednarodni prostor. Hkrati se seveda nadejamo, da bodo tudi v prihodnje imeli na voljo brezplačno podporo kompetentnega centra Ustvarjalna Evropa. Zdaj, ko so prvi razpisi novega programa objavljeni, nas skrbi morebitna vrzel v delovanju centra. Naša ekipa verjame v svoje strokovne kompetence, poleg tega pa nam priznanje za opravljeno delo in široko podporo izražajo tudi sektor in partnerji – doma in v tujini. Tako da upamo, da uporabniki v teh mesecih ne bodo občutili manka naše podpore.Pravzaprav že snujemo tudi nove aktivnosti, s katerimi želimo spodbuditi individualno mednarodno mobilnost v Slovenijo, in naši podporni dejavnosti dodati še t. i. informacijsko točko za mobilnost, ki bo ustvarjalcem in strokovnjakom v kulturi pomagala premagovati administrativne ovire, povezane z začasnim delom v tujini.V vsakem primeru je pred nami zahtevno razpisno obdobje. Zaradi zamude pri sprejemanju pravne podlage, ki je pogoj za izvajanje novega programa, je ta trenutek objavljena večina razpisov in z res kratkimi razpisnimi roki čez poletje. Če povzamem besede kolegice Ines Kežman: za našo ekipo je razpisno obdobje podobno evropskemu prvenstvu v nogometu – treniranje, treniranje, treniranje, potem navijanje in na koncu iskreno veselje in skoki do stropa ob zmagi najboljših, pa tudi kakšna solza skupaj s tistimi, ki jim tokrat ni uspelo. Bomo pa vztrajale s kondicijskimi treningi do naslednje priložnosti.