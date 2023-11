Popoldan bosta ogrožena Posavje in naselja pod Mariborom

V noči na nedeljo še ena fronta, ki bo manj izrazita. Veljalo bo oranžno opozorilo zaradi vetra in padavin.

Ob 12. uri so na novinarski konferenci Agencije RS za okolje, različna področja natančneje opisali predstavnika Agencije RS za okolje (Arso) Branko Gregorčič in Janez Polajnar, Srečko Šestan z Uprave RS za zaščito in reševanje ter Neža Kodre z Direkcije RS za vode. FOTO: Crt Piksi

Branko Gregorič iz Agencije RS za okolje (Arso) je na novinarski konferenci, kjer so predstavili aktualno stanje in predvideno dogajanje za popoldne in naslednje dni, dejal, da se najhujši scenarij ni uresničil, a da je bila noč kljub vsemu precej burna.

»Za nami je burna noč. V hribih je bil izjemno viharen veter, na Kredarici s sunki do 185 kilometrov na uro. Količina padavin v Posočju in Bohinjskem je presegla dvesto litrov na kvadratni meter. A jutro je prineslo olajšanje. Zaradi tega smo opozorilo že zjutraj spremenili v rumeno, razen za Primorsko, kjer še vedno, zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra, velja oranžno opozorilo tekom popoldneva. Jutri bo vreme že mirno.«

Lepše vreme nas čaka naslednji teden. FOTO: Črt Piksi

Po besedah Gregoriča bo v noči na nedeljo naše območje prešla še ena fronta, ki bo manj izrazita. »Izdali smo oranžno opozorilo za močan veter ob obali in zaradi padavin na severozahodu, a ne bo padlo blizu 200 ampak blizu 100 milimetrov v dvanajstih urah, kar na namočenost terena vseeno ni brezskrbna situacija. Dobra novica je, da bo že od nedelje popoldan sijalo sonce in bo vreme naslednji teden, vsaj v prvi polovici, mirno.«

Sava bo poplavljala v Posavju, Drava pod Mariborom

Janez Polajnar je dejal, da smo zdaj v drugi fazi poplavnega dogodka. »Hudourniška voda je iz Gorenjske odtekla v osrednjo Slovenijo. Sava je zdajle dosegla svoj maksimum v okolici Ljubljane, k sreči pri spodnji včeraj predvideni meji. Zdaj se val pomika k Zasavju in proti Hrvaški. V naslednjih urah tekom popoldneva pričakujemo poplavljanje Save v Posavju, kjer pričakujemo, da bo imela reka 2200 kubičnih metrov na sekundo. Zvečer bo ta val zapustil Slovenijo.«

Na Dravi, kjer je bilo danes najhuje, ima reka trenutno 1800 kubičnih metrov na sekundo in že poplavlja v Dravogradu. »Ta val se bo tekom popoldneva in v noči na soboto širil proti spodnjemu toku Drave, kjer pričakujemo nekoliko obsežnejše poplave kot običajno. Zlasti je na udaru območje pod Mariboru, med Kanalom in staro strugo Drave, in območje od jeza Markovci proti hrvaški meji. Tam bo tekom večera in noči ogorčenih nekaj naselji, voda bo imela pretoka okoli 12000 kubičnih metrov. Večji pretok je bil leta 2012, in 2014. To bo tretji največji pretok na tem območju. Tam voda lahko pride do hiš in do ljudi.«

Pričakuje se, da bo poplavni val na Dravi v Sloveniji vztrajal do noči na nedeljo. Potem naj bi vsaj prehodno poplavni val zapustil Slovenijo.

Zaradi naraščanja pretoka Drave so se v Dravogradu in Vuzenici oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost.. FOTO: Urška Polanc/Večer za Delo

Poplave so tudi na reki Reki, a v zgornjem toku voda že upada. Zaradi namočenosti skrbi tudi nedeljsko vremensko dogajanje. »Pričakujemo, da bo prišlo do ponovnega porasta rek v Posočju, osrednji Sloveniji, jugovzhodni Sloveniji, Kolpi, notranjski in dolenjski Več o tem bo znanega jutri,« je dejal Polajnar.

Neža Kodre z Direkcije RS za vode je dejala, da so vse od včeraj do danes izvajali številne intervencije in aktivnosti na vodotokih za zmanjševanje nevarnosti, ki bi lahko nastopile ob povečanih vodostajih. Aktivirani so bili suhi zadrževalniki, ki so zadrževali poplavne valove, s civilno zaščito so vzpostavljali pretočnost. Z dežurstvi in interveniranjem nadaljujejo na reki Dravi.

Srečko Šestan z Uprave RS za zaščito in reševanje pa je izrazil zadovoljstvo, da se ni izteklo kot so predvidevali. Vse skupaj so na Upravi za zaščito in reševanje zabeležili 180 dogodkov. »V Baški grapi so imeli celovite priprave, in dež jim je prizanesel. Kot so dejali, je bila vse skupaj dobra vaja.«

Šestan okrcal Kranj

Glede dogajanja v Kranju je Šestan dejal, da za situacijo ve le iz medijev. »Ne vem, kako občina to komunicira. Mislim, da se tam dogajajo čudne stvari. Prelaga se odgovornosti in straši se. še nikoli nas nihče ni poklical. Kodre pa je glede Kranja dejala še, da gre za pomemben kanalizacijski vod, ki je fiksiran na spodnji del občinskega mosta, za katerega se planira, da bo obnovljen in v okviru tega bo cev odstranjena iz pretočnega dela vodotoka. »Na to se opozarja že dolgo, tja cev ne spada. Strah je, da bo plavajoča hlodovina, ki bi lahko zadela cev, to počila, kar bi pomenilo ekološko katastrofo. Na srečo je vodotok upadel do te mere, da grožnje ni več.«

