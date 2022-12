Novo združevanje elektrike in športnosti pri Škodi

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Podoben avtomobil smo že preizkusili letos spomladi, ko smo sedli za volan škode enyaq coupe RS, tokrat smo enako športno verzijo vozili še v osnovnem enyaqu. Če zdaj pri Škodi predstavljajo svoje najmočnejše in tudi najdražje električne avtomobile, hkrati obljubljajo, da bodo kmalu pokazali še dostopnejše modele na elektriko.

Enyaq RS je drugi povsem električni model na Škodinem športnem oddelku RS, potem ko so enako že storili z modelom enyaq coupe. Razlike niso velike, zato enyaq RS prav tako omogoča precej dinamično vožnjo na električni pogon.

Premore dva elektromotorja, enega na prednji osi in drugega na zadnji, s čimer ima avtomobil tudi štirikolesni pogon. Skupna moč znaša zajetnih 295 konjskih moči (220 kW), največji navor je 460 Nm, z mesta do stotice se požene v 6,5 sekunde, največjo hitrost pa doseže pri 180 kilometrih na uro, s čimer je za dvajset kilometrov hitrejši od »civilnega« enyaqa.

Voznik ima na voljo štiri vozne programe, eco, comfort, normal in sport, in lahko sproti prilagaja vozne lastnosti svojim željam. FOTO: Aljaž Vrabec

Voznik ima na voljo štiri vozne programe, eco, comfort, normal in sport, in lahko sproti prilagaja vozne lastnosti svojim željam. Tu je še dodaten profil traction za zagotavljanje štirikolesnega pogona do 20 kilometrov na uro na neasfaltiranih cestah ali spolzkih površinah. Kljub zajetni moči električni avtomobil RS vseeno ne ponuja toliko voznih užitkov kot različice RS z motorji na notranje zgorevanje.

Baterija premore 82 kilovatnih ur. V tovarni obljubljajo 500 kilometrov dosega, toda prve testne vožnje v okolici Malage so pokazale manj ugodno realnost, pa čeprav so v teh krajih tudi decembra prijetne temperature okoli 15 stopinj, kar je precej blagodejno za porabo električnih avtomobilov. Poraba je pri zmerni vožnji okoli 20 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, a nekateri kolegi so poročali o porabi vse tja do 28 kilovatnih ur. Realen doseg je tako okoli 400 kilometrov ali manj.

Tudi v zmogljivi izvedbi je enyaq prostoren, za potnike in za tovor. FOTO: Aljaž Vrabec

Največja moč polnjenja je pri 135 kilovatih, kar pomeni, da je baterijo od 10 do 80 odstotkov na hitrih polnilnicah mogoče napolniti v 36 minutah. Na polnilnicah z močjo 11 kilovatov bo čas polnjenja pričakovano daljši – sedem ur in pol.

Kar nekaj podrobnosti kaže na športni značaj avtomobila. Foto Aljaž Vrabec

Pri tej izvedenki enyaqa so standardne dvajsetpalčne pnevmatike, za doplačilo lahko izberete tudi 21-palčne. Za športni avtomobil se spodobi, da je malce nižji, tako je različica RS za 15 milimetrov nižja spredaj in za 10 milimetrov zadaj. V dolžino enyaq RS sicer meri 4,65 metra, širok je 1,88 in visok 1,6 metra. Prav tako lahko športni značaj avtomobila pokažete z izborom barve, vsekakor to najbolj velja za barvo zelene mambe. Del standardne opreme je sicer še akustična zasteklitev, saj ima avtomobil posebno folijo na sprednjih stranskih oknih za zmanjšanje hrupa v notranjosti.

Ker je različica RS vrh ponudbe, so v kabini pričakovano uporabili vrhunske materiale. Potniki se res dobro počutijo, notranjost pa je nedvomno lepše oblikovana kot pri nekaterih električnih avtomobilih drugih koncernskih znamk. Le navigacija bi lahko imela sodobnejši prikaz smeri vožnje, a zato precej dobro smer vožnje kaže sprednji prikazovalnik informacij na vetrobranskem steklu, saj smer prikazuje virtualno na cesto (za ta sistem je treba doplačati).

Kot smo pri Škodinih avtomobilih že vajeni, je enyaq zelo prostoren. Brez težav lahko v njem sedi pet odraslih potnikov, na zadnji klopi je dovolj prostora tudi, če imata voznik in sovoznik sedež pomaknjen povsem nazaj. Enako velja za prtljažnik s 585 litri prostornine, s podrtimi zadnjimi sedeži je na voljo 1710 litrov.

Vsekakor je to avtomobil za družine. FOTO: Aljaž Vrabec

Za slovenski trg trenutno še ni podrobnih podatkov, gotovo je le, da enyaq RS pride k nam prihodnje leto. Glede na ceno enyaqa coupeja RS prav poceni ne bo niti enyaq RS. Na mednarodni predstavitvi so se Škodini strokovnjaki strinjali, da so tovrstni modeli za pravo spodbujanje električne mobilnosti predragi, zato so napovedali, da bodo že kmalu na trg poslali tudi cenejše električne modele.