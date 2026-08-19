Ob Marijinem vnebovzetju ukradli renesančne slike

Proti štirim paznikom, ki so bili na delovnem mestu v sicilijanskem regionalnem muzeju med krajo slik renesančnega mojstra Antonella da Messine, bodo uvedli disciplinski postopek. To se bo zgodilo takoj, ko bo sicilijanski regionalni urad za kulturno dediščino prejel poročilo direktorice muzeja Marise Mercurio. Uslužbencem grozi odpustitev. Do ropa v Messini na Siciliji je prišlo v noči s 15. na 16. avgust, ko so v mestu slavili prazniki Marijinega vnebovzetja. Kot poročajo, se je alarmni sistem sprožil takoj, ko je tatinska združba vdrla v muzej, dogodek pa so posnele tudi varnostne kamere. Tatovi so vdrli v Museo Regionale di Messina (MuMe) in odnesli štiri izjemno redke, dragocene slike oziroma lesene table Antonella da Messine, slikarja iz časa zgodnje italijanske renesanse. Rop se je ...