Občina Komenda se požvižga na Evropsko unijo in inšpekcijo

Odlagališče inertnih odpadkov v suhadolski jami bi moralo biti ekološko sanirano do oktobra. Za to bi morala poskrbeti komendska občina kot upravljavka odlagališča, a tega ni storila. Prekriti ali odpeljati je treba 105.000 ton inertnih odpadkov. Zemljišča so v lasti občine in nekaterih podjetij, ki so pred leti nepremičnine kupili od lokalne skupnosti za izvajanje gospodarske dejavnosti, a jim je gradnja objektov, sicer določena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), na njihovih zemljiščih že vrsto let onemogočena.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Odlagališče inertnih odpadkov v suhadolski jami bi moralo biti ekološko sanirano do oktobra. Za to bi morala poskrbeti komendska občina kot upravljavka odlagališča, a tega ni storila. Prekriti ali odpeljati je treba 105.000 ton inertnih odpadkov. Zemljišča so v lasti občine in nekaterih podjetij, ki so pred leti nepremičnine kupili od lokalne skupnosti za izvajanje gospodarske dejavnosti, a jim je gradnja objektov, sicer določena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), na njihovih zemljiščih že vrsto let onemogočena.

Država se je uštela pri datumu za izpolnitev zaveze evropski komisiji. Postopek zaprtja odlagališča Suhadole se bo podaljšal za nekaj mesecev. Podjetja nočejo biti talci preteklih ekoloških bremen.

Rok, do katerega bi moral upravljavec po pravnomočni inšpekcijski odločbi opraviti zapiralna dela na inertnem odlagališču Suhadole, je potekel že julija leta 2009, zato je bilo zaprtje tega odlagališča tudi predmet sodbe evropskega sodišča novembra leta 2018. Za izvršitev te sodbe je Slovenija takrat ocenila, da bodo postopki predvidoma lahko izvršeni do oktobra letos, kar pa se ni zgodilo.

V primeru tožbe zaradi neizvršitve sodbe bi evropska komisija lahko predlagala evropskemu sodišču dosoditev pavšalnega zneska ter dnevne denarne kazni. Kazen vedno naložijo državi članici, in ne občini. V podobnih zadevah je Slovaška pred časom plačala milijon evrov pavšalne kazni, od dneva sodbe, na katero ni pritožbe, do zaprtja odlagališč pa še dodatnih 5000 evrov dnevne kazni. Italija je, denimo, plačala 40 milijonov evrov pavšalne kazni, Grčija deset milijonov evrov. V vseh primerih sodbe predvidevajo še dnevno kazen do uresničitve zahtev.

Evropa seznanjena z zapletom

Ali je prišlo opozorilo evropske komisije? Kakšne so lahko posledice za državo? Je Evropa podaljšala rok za izpolnitev okoljskih zahtev, kdaj in za koliko časa? Na ministrstvu za okolje in prostor odgovarjajo: »Po vsaki sodbi evropskega sodišča se mora država članica na zahtevo evropske komisije opredeliti, na kakšen način in do kdaj bo sodbo izvršila ter o napredku v izvedenih ukrepih za izvršitev sodbe evropsko komisijo redno obveščati.

Ptiči radi posedajo na kupih inertnih odpadkov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Tudi o poteku tega postopka Slovenija obvešča evropsko komisijo. V sodbi je obravnavanih 21 odlagališč odpadkov, od katerih je 20 odlagališč že zaprtih, zapiralna dela je treba izvesti le še na odlagališču Suhadole. Slovenija kakršnega koli novega opozorila evropske komisije še ni prejela. O posledicah za državo članico Evropske unije v primeru neizvršitve sodbe pa v primeru neaktivnosti države članice na pobudo evropske komisije odloči evropsko sodišče«.

Ministrstvo preverja »dejansko stanje«

»Upravljavec odlagališča inertnih odpadkov Suhadole je občina Komenda, ki je zaradi dejstva, da odlagališče še ni zaprto in da si tudi v skladu s spremenjeno zakonodajo niso pridobili okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, od okoljskega inšpektorata prejela odločbo o odvozu vseh odloženih odpadkov. Odločba je pravnomočna in z njo so se strinjali tako upravljavec kot stranski udeleženci v upravnem postopku,« pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu. V skladu z zahtevami novega zakona o varstvu okolja mora upravljavec odstraniti odlagališče odpadkov zaradi izvršitve inšpekcijske odločbe, ministrstvu prijaviti namero in podati tudi predlog za izvedbo potrebnih ukrepov.

Velike količine inertnih odpadkov so pod zemeljskim površjem. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Občina Komenda je minuli mesec to tudi storila. Ministrstvo mora zdaj predlagane ukrepe proučiti in jih, če so ustrezni, potrditi z odločbo. Ministrstvo zdaj vodi upravni postopek, preverja dejansko stanje ter seznanja stranske udeležence v postopku in bo v kratkem izdalo odločbo, zoper katero pritožba ne bo mogoča, dopustno pa bo sprožiti upravi spor. Na ministrstvu tudi napovedujejo, da se bo postopek zaprtja odlagališča Suhadole predvidoma podaljšal za nekaj mesecev.

Za monitoring na občinski zemlji

Franci Kodela, predstavnik podjetij T-2 in Rešet, ki sta lastnika dela zemljišč, pred leti sta jih namreč kupila prav od občine Komenda za gospodarsko dejavnost, pravi, da je treba v skladu z inšpekcijsko odločbo te odpadke odstraniti. Zato nikoli ne bodo privolili v prekrivanje odpadkov na svojih zemljiščih. Morebitna rešitev bi lahko bila tudi, da se odpadki z obeh zemljišč v lasti podjetij odstranijo in odložijo na delu suhadolske jame, ki je v lasti komendske občine. Tam bi jih potem lahko prekrili in izvajali desetletni monitoring.

105.000 ton inertnih odpadkov je odloženih v suhadolski jami

»Ne želimo, da država plača kazen zaradi neizpolnitve razsodbe evropskega sodišča. Hkrati pa ne želimo, da smo mi talci ekoloških bremen, pri katerih nismo sodelovali, saj smo zemljišča kupili za izvajanje gospodarske dejavnosti, kar nam je zdaj onemogočeno. To je naše sporočilo in zdi se mi, da so ga na okoljskem ministrstvu končno razumeli,« je še dejal Kodela.

Preberite tudi: Decembra protestno odstopil, zdaj spet podžupan