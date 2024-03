Območje na meji med Črno goro in BiH stresel močnejši potres

Območje na meji med Črno goro in BiH je zgodaj zjutraj stresel potres z močjo 5,4. Središče potresa je bilo v vasi Čarađe v občini Nikšić na zahodu Črne gore, doslej pa ni bilo poročil o večji škodi ali ranjenih, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina. Tresenje tal so občutili tudi v hrvaški Dalmaciji, Srbiji in celo na jugu Italije.

Središče potresa je bilo po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) 32 kilometrov od drugega največjega črnogorskega mesta Nikšić.

Med drugim so ga čutili celo v 200 kilometrov oddaljenem Sarajevu in v Dalmaciji, zlasti na širšem območju Dubrovnika. Glede na poročanje italijanske tiskovne agencije Ansa so poročila o tresenju tal prišla celo iz Apulije na jugu Italije.

Po prvem potresu malo po 4. uri zjutraj je sledilo še okoli 30 popotresnih sunkov z močjo med 1,5 in 3,5, je po poročanju Mine na novinarski konferenci dejala Milena Tomanović iz črnogorskega zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo.

Poudarila je, da je današnji niz potresov pokazal, da se prebuja seizmična aktivnost, a da ne morejo predvideti, ali se lahko zgodi podoben ali še močnejši potres. Spomnila je tudi, da so bili na tem območju že prej potresi do moči 5,5.

Današnji potres po njenih ocenah ni povzročil večje škode, o manjši gmotni škodi pa medtem poročajo z območja žarišča potresa. Predsednik ene od tamkajšnjih krajevnih skupnosti Dragoljub Manojlović je za podgoriške Vijesti povedal, da se je porušil hlev, popokale so tudi stene nekaterih hiš, veliko pa je tudi poškodovanih streh. Na cesto med vasjo Krstac in mestom Nikšić se je usulo tudi več zemeljskih plazov.

Seizmolog Srđan Ceković iz zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo je za portal črnogorske javne radiotelevizije RTCG pred tem dejal, da bi potres lahko povzročil gmotno škodo in da je dobro, da se je zgodil na nenaseljenem območju. Dodal je tudi, da so na zavod prejeli veliko klicev vznemirjenih prebivalcev. Žarišče potresa je bilo po njegovih besedah sicer na globini 14 kilometrov.

Črno goro je aprila leta 1979 prizadel katastrofalen potres z močjo 7, v katerem je življenje izgubilo 136 ljudi, od tega 101 v Črni gori in 35 v Albaniji.