Ocena: Zgodba o Pipetu lisjaku

Avtorica Jana Bauer nas ujame nepripravljene in izpiše zgodbo, ki zares pusti vtis.

Kdor je ob imenu Pipe lisjak zastrigel z ušesi, se ni uštel – res je, zanj smo že slišali, spoznali smo ga v knjigi Kako objeti ježa, slikanici iz leta 2021, v kateri si naslovni jež zaželi objema, a se vsi izmikajo njegovim bodicam. Na pomoč mu priskoči Pipe lisjak, deček, oblečen v kostum lisjaka, a na koncu se kljub Pipetovi iznajdljivosti obrne tako, da mora jež priskočiti na pomoč njemu … Kako objeti ježa je krasna, topla, blago duhovita knjiga – tudi o predsodkih, a predvsem o skrbi za sočloveka oziroma sožival in iskrenem prijateljstvu. Ob ježu in Pipetu v knjigi nastopajo še slon, medved, sraka, šoja in želva in v resnici bi bilo prav škoda ne izkoristiti potenciala, ki ga imajo ti (tudi karakterno) raznoliki prebivalci gozda, še v kakšni zgodbi. Tako je očitno razmišljala tudi ...