Mate Rimac: Električni avtomobili so lanski sneg (video)

Začelo se je z obsesijo z avtomobili in sanjami, da nekoč ustvari avto po svoji meri. Danes podjetje, ki je zraslo iz garaže, sodeluje z največjimi imeni industrije. Mate Rimac odkrito spregovori o tem, zakaj je bilo podjetje na Hrvaškem tako težko zgraditi, kako je skoraj po naključju prevzel Bugatti in zakaj je danes njegova največja želja, da podjetja ne bi bila več odvisna od njega.

»Že prati tla v BMW-ju mi je bilo sanjsko. Danes smo njihov partner, zanje proizvajamo baterije,« pravi Rimac.

O trenutku, ko mu je Volkswagen ponudil Bugatti, pravi: »Mislil sem, da se človek šali.«

A za bleščečo zgodbo o rekordih, milijardnih investicijah in najdražjih avtomobilih na svetu je tudi precej manj glamurozna plat. »Ustvarjanje podjetja je krvavo delo,« pravi. Leta 2017 se je vsak mesec boril, da bi izplačal plače.

Zakaj je Rimac prepričan, da električni avtomobili niso prihodnost za vse, zakaj se bo evropska avtomobilska industrija težko kosala s Kitajsko in kako želi z robotaksiji spremeniti način, kako se bomo vozili?

Celoten ekskluzivni intervju z Matejem Rimcem, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi, je na voljo naročnikom Dela na tej povezavi.