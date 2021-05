Od pomanjkanja do presežka naročil

V nadaljevanju preberite:

Jeklarska industrija se je pred letom dni med prvim valom pandemije koronavirusa spopadala s padcem števila naročil in veliko negotovostjo glede prihodnjega poslovanja. Evropsko združenje jeklarjev je omenjalo celo kolaps evropskega jeklarskega trga. Kje je ta panoga danes in kako poslujejo slovenski jeklarji? Kaj so največja tveganja, ki jih skrbijo?