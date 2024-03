Odobreni prvi posojili v okviru razpisa za naložbe mladih kmetov

Slovenski regionalno razvojni sklad je pred kratkim odobril prvi dve vlogi, prispeli na javni razpis za trajnostne naložbe mladih kmetov Agro FI mladi. Kmeta bosta s prejetimi 335.000 in 43.000 evrov financirala nakup več kmetijskih strojev. Sklad je razpis objavil februarja, na voljo je za več kot 16 milijonov evrov posojil.

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je razpis Agro FI mladi objavil 2. februarja, takrat v višini 7,4 milijona evrov, dva tedna pozneje pa je ta znesek zvišal na nekaj več kot 16,6 milijona evrov.

Finančni produkt Agro FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Njegov namen je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete. Vloge je mogoče vlagati še do 17. maja oz. do porabe sredstev.

S prvim odobrenim posojilom v višini 335.000 evrov, ročnostjo 10 let ter enoodstotno fiksno obrestno mero bo mladi kmet lažje uresničil nakup traktorja z navigacijo za namen preciznega gnojenja in škropljenja, kombajnov za zrnje in prikolice za pretovor v višini 729.356 evrov so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Cilja projekta sta znižanje stroškov za kmetijsko dejavnost in povečanje površin kmetijskih zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi.