Odškodnina za slovensko energetiko

Rudnik in termoelektrarna Ugljevik mora Elektrogospodarstvu Slovenije plačati 67 milijonov evrov z zamudnimi obrestmi, sporočajo spletni mediji iz BiH. Tako je odločilo arbitražno sodišče v Beogradu.

Gre za pravnomočno odločitev, ki je povezana s tožbo Slovencev proti bosanski elektrarni Ugljevik, in sicer zaradi nedobavljene elektrike od junija 2011. Kolikšen bo skupni znesek po izračunu obresti od leta 2011 do konca 2021, bo predmet druge odločitve.

Zgodba se je začela v osemdesetih letih, ko sta bili tako Slovenija kot BiH del skupne države. Elektrogospodarstvo, v katerem je bila združena vsa energetika v Sloveniji, je tedaj sofinanciralo gradnjo termoelektrarne in rudnika Ugljevik. V zameno naj bi v naslednjih letih od tam prejemali električno energijo.

Termoelektrarna Ugljevik je bila končana leta 1985, Elektrogospodarstvo Slovenije pa je elektriko dobivalo do leta 1991. Po začetku vojne v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem pa so bile omrežne povezave prekinjene, s tem pa tudi dobava elektrike. Pravni naslednik Elektrogospodarstva Slovenije je – po več reorganizacijah – HSE, Holding Slovenske elektrarne. Slovenci smo proti Ugljeviku oziroma BIH sprožili dva spora, tako zaradi nedobavljene elektrike kot zaradi vlaganj v elektrarno.

Terjatve so predmet dveh arbitražnih postopkov, in sicer arbitražnega postopka proti RTE Ugljevik v Beogradu in arbitražnega postopka proti Bosni in Hercegovini (BiH) pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID), s sedežem v Washingtonu. Glede na doseženo odškodnino je – tako poroča Dnevnik.si – najbolj verjetna poravnava v blagu ali lastniškem deležu.