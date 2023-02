Odstopil šef Intereurope

Nadzorni svet družbe Intereuropa se je seznanil in sprejel odstopno izjavo predsednika uprave družbe Intereuropa Damijana Vajsa, ki bo družbo vodil do imenovanja novih članov uprave oziroma najkasneje do izteka odpovednega roka, in sicer 3. junija 2023, so sporočili iz Intereurope.