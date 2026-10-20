Najlepše oljke v zadnjih letih, a prihodnost oljkarjev je negotova

Oljke so letos zelo dobro obrodile, nam je na vrhuncu oljkarske sezone povedalo več oljkarjev. Po poletni hudi suši je dobra letina v Istri presenetljiva, saj so se mnogi bali, da je vročina že povsem zdesetkala pridelek, toda dež okoli 20. avgusta in še septembra je oljke rešil. Suša in vročina sta poleti preprečila delovanje škodljivcev, zato je letina zdrava. Najbolj vneti so tik pred zaključkom pobiranja, več tisoč majhnih oljkarjev pa je mreže v oljčnikih razpelo te dni. Oljkarska letina je boljša od pričakovanj, plodovi so zdravi, v mnogih oljčnikih oljčne muhe (niti drugih škodljivcev) do oktobra sploh ni bilo, zaščitna sredstva niso bila potrebna, izpleni so primerni. Takšna je najkrajša ocena letošnjega pridelka oljk na vrhuncu sezone, saj bo kakih 5000 slovenskih oljkarjev v ...