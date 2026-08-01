Oprosti, menstruacijo imam

Pred dvema tednoma je Slovenijo pretresel umor 36-letnice, ki jo je ubil nekdanji partner. Njeno truplo je našel mladoletni sin, ki je v hipu ostal brez obeh staršev. Družinsko nasilje oziroma femicidi nikoli ne prizadenejo zgolj žrtve same, pač pa tudi njene sorodnike, sodelavce, prijatelje in druge – reševalce in policiste, ki se morajo po zločinu psihično pobrati in predelati videno. Krog ljudi, na katere vpliva umor ene ženske, je velik; zajema jih lahko tudi več sto. Med letoma 2014 in 2024 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk, pri čemer je tri četrtine umorov zagrešil partner ali drug družinski član. Najpogosteje je morilec žensk njihov intimni partner. Ena od najbolj brutalnih zgodb, povezana z nasiljem nad ženskami, je zgodba Francozinje Gisèle Pelicot, ki jo je soprog leta ...