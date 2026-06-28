Otroci te vsak dan opomnijo, da je mogoče misliti drugače

Ko bo Marijana Kolenko konec avgusta zaprla vrata ravnateljske pisarne, bo ostalo veliko več kot dve desetletji vodenja.

Mag. Marijana Kolenko je ena najbolj markantnih Celjank, žareča barva las pa malodane njen zaščitni znak. Ko vstopi v prostor, ga napolni. Ne glasno, temveč s posebno mešanico odločnosti, topline, retoričnih spretnosti in človeške radovednosti. Ko bo konec avgusta zaprla vrata ravnateljske pisarne, bo ostalo veliko več kot dve desetletji vodenja. Ostala bo filozofija. Prepričanje, da šola ni stavba, ampak skupnost. Da kultura ni dodatek, ampak nuja. In da najboljše zgodbe niso tiste, ki se končajo, temveč tiste, ki jih nekdo drug z enako strastjo nadaljuje. Štirje ravnateljski mandati. Enaindvajset let na čelu osnovne šole Lava v Celju, ki je pod njenim vodstvom prerasla okvire klasične izobraževalne ustanove in postala prostor kulture, vrednot, ustvarjalnosti, prostovoljstva in družbene ...