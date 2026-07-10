Otrok svetlobe – genij pred svojim časom

Genij in čudak – vizionar, svetovljan, garač. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Razvil je sistem izmeničnega toka, ki je omogočil elektrifikacijo sveta, in tako »premagal« enosmerni električni tok, ki ga je zagovarjal Thomas Edison. Tesla se je ukvarjal z elektrotehniko na različnih področjih, kjerkoli je bila najmanjša možnost za njeno uporabo. Nikola Tesla se je rodil 10. julija 1856 v Smiljanu pri Gospiću na Hrvaškem. Noč njegovega rojstva je bila nevihtna, zato je babica ob porodu izrekla, da bo otrok neviht, njegova mati Đuka pa ji je preroško ugovarjala, da bo otrok svetlobe. Njegov oče Milutin je bil pravoslavni duhovnik, mati je bila iznajdljiva ženska, ki je sestavljala nova orodja za hišna opravila ter na pamet znala številne pesmi in ...