  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Razno

    Otrok svetlobe – genij pred svojim časom

    Mineva 170 let od rojstva enega največjih izumiteljev v zgodovini človeštva Nikole Tesle.
    Nikola Tesla se je v ZDA preselil leta 1884, kasneje je tudi dobil ameriško državljanstvo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Nikola Tesla se je v ZDA preselil leta 1884, kasneje je tudi dobil ameriško državljanstvo. FOTO: Shutterstock
    Saša Senica
    10. 7. 2026 | 06:00
    5:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Genij in čudak – vizionar, svetovljan, garač. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Razvil je sistem izmeničnega toka, ki je omogočil elektrifikacijo sveta, in tako »premagal« enosmerni električni tok, ki ga je zagovarjal Thomas Edison. Tesla se je ukvarjal z elektrotehniko na različnih področjih, kjerkoli je bila najmanjša možnost za njeno uporabo. Nikola Tesla se je rodil 10. julija 1856 v Smiljanu pri Gospiću na Hrvaškem. Noč njegovega rojstva je bila nevihtna, zato je babica ob porodu izrekla, da bo otrok neviht, njegova mati Đuka pa ji je preroško ugovarjala, da bo otrok svetlobe. Njegov oče Milutin je bil pravoslavni duhovnik, mati je bila iznajdljiva ženska, ki je sestavljala nova orodja za hišna opravila ter na pamet znala številne pesmi in ...
    Šport  |  Drugo
    Boks

    Športni svet na nogah: Kličko pripravlja nekaj velikega

    Olje je na ogenj prilil tudi Alex Krasjuk, nekdanji promotor absolutnega svetovnega prvaka Oleksandra Usika.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ne poznate Bonnie Tyler? To je zgodba o njeni največji uspešnici

    Umrla je britanska pevka z značilno hripavim, a močnim glasom, ki je zapela najbolj prepoznavno balado osemdesetih.
    9. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Arhitekt

    Umrl je Jože Kušar

    Arhitekt, univerzitetni profesor in politik je umrl star 86 let.
    9. 7. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

    »Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Nikola Teslaprihodnostelektrikagenijizumitelj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ciklosporiaza

    V ZDA se širi okužba z zajedavcem, ki povzroča hudo drisko

    Vir izbruha še ni znan, pretekle izbruhe so povezovali z okužbami, ki so se prenašale s surovimi kmetijskimi pridelki. Okužbo povzroča mikroskopski zajedavec.
    10. 7. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropa v primežu vročinskega vala

    V Španiji v gozdnih požarih umrlo 12 ljudi

    Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Priče trdijo, da je požar povzročil podrt električni vod, ogenj se je razširil na gozdnato območje.
    10. 7. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    KULINARIKA

    Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

    Se izogibate pripravi lignjev, ker pogosto postanejo gumijasti? Ta recept za lignjev golaž jih spremeni v pravo poslastico.
    Midva Kuhava 10. 7. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    61. festival

    V Laškem konec tedna v znamenju cvetja in piva

    Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že v četrtek zvečer, ko je potekal dan Laščanov. Prav tako so včeraj med drugim odprli dve razstavi.
    10. 7. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižna zbirka Prišleki: Od prevozniškega poslovneža do literarne tradicije

    Knjižna zbirka Prišleki pod okriljem založbe LUD Literatura izhaja že tri desetletja – v njene roke je romal tudi letošnji kresnik.
    Pia Prezelj 10. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    KULINARIKA

    Recept za lignje, ki jih naredi tako mehke, da se dobesedno topijo v ustih

    Se izogibate pripravi lignjev, ker pogosto postanejo gumijasti? Ta recept za lignjev golaž jih spremeni v pravo poslastico.
    Midva Kuhava 10. 7. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    61. festival

    V Laškem konec tedna v znamenju cvetja in piva

    Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že v četrtek zvečer, ko je potekal dan Laščanov. Prav tako so včeraj med drugim odprli dve razstavi.
    10. 7. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižna zbirka Prišleki: Od prevozniškega poslovneža do literarne tradicije

    Knjižna zbirka Prišleki pod okriljem založbe LUD Literatura izhaja že tri desetletja – v njene roke je romal tudi letošnji kresnik.
    Pia Prezelj 10. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo