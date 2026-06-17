Papež in izkoriščevalci umetne inteligence

Človeška civilizacija je že globoko v tekmi za oboroževanje z umetno inteligenco in na poti, da tudi scenarij prihodnosti zapiše v njene kode.

Babilonski stolp je biblijska zgodba o tem, kako človeštvo, združeno z enim jezikom in eno ambicijo, poskuša zgraditi stolp do nebes. Projekt se konča s propadom, saj Bog kaznuje graditelje za njihovo prevzetnost tako, da človeštvo razdeli na različne jezike in kulture. Prilika, na katero se papež Leon XIV. izrecno sklicuje v svoji prvi encikliki Magnifica Humanitas, je neverjetno podobna zgodbi o umetni inteligenci. Ali bo tehnologija rešitev za človeštvo, kot trdijo njeni zagovorniki, ali pa bo vodila v pogubo, kot se bojijo skeptiki? Človeška civilizacija je že globoko v tekmi oboroževanja na področju umetne inteligence in na poti, da tudi scenarij prihodnosti zapiše v njene kode. Tehnološka podjetja porabljajo milijarde dolarjev za ustvarjanje sistemov, ki obljubljajo preoblikovanje ...