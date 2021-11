Parodija na igro Luke Dončiča se po spletu širi kot požar

Video posnetek, ki res nasmeje do solz, smo zasledili najprej na Youtubu, potem pa še po vseh družabnih omrežjih. Max Is Nice je pravzaprav Max Perandize, v Moldaviji rojeni Američan ruskega rodu iz Los Angelesa, ki si je v preteklosti privoščil tudi LeBrona Jamesa.

Ampak parodija na Luko Dončiča in njegovega klubskega sotrpina Latvijca Kristapsa Porzingisa je zmagovalna, so enotnega mnenja skoraj vsi njegovi sledilci na družabnih omrežjih.

Teh pa ni malo, 22-letni Max ima samo na Instagramu milijon in več sledilcev. Zdaj ima tudi svojo znamko športnih oblačil, ki jih, kot nori kupujejo njegovi privrženci. Tudi sam je izvrstni igralec košarke, z Dončičem se je hitro poistovetil, saj sta isti let. Seveda je navdušen nad njegovo igro in ga tudi redno spremlja. Vsak košarkar ima svoj stil igre in značilno obnašanje na parketu ali na klopi. Dončičev znameniti met za tri točke s korakom nazaj se mu je najprej zdel zanimiv in potem še no look pass ali alley loop ali popravljanje frizure.