Pazite se vzpona zlata

Ko se zlato v nekaj mesecih podraži za 55 odstotkov in preseže vse zgodovinske rekorde, vlagatelji to težko ignorirajo, saj takšen skok neposredno vpliva na vrednost portfeljev, na percepcijo tveganja in na to, kam se bo prelival svetovni kapital v prihodnjih letih. Zlato, ki ga učbeniki še vedno opisujejo kot varno zatočišče v krizi, letos raste v obdobju, ko ZDA niso v recesiji, borzni indeks S&P 500 pa je od lani pridobil več kot 30 odstotkov, kar postavlja pod vprašaj klasične razlage o strahu in begu v varna sredstva.

Članek razkriva, kdo so dejanski kupci, kako veliko vlogo imajo centralne banke in kako močno na ceno vplivajo špekulativni skladi, hkrati pa pokaže, zakaj številne teorije o »zlati varnosti« ne zdržijo preverjanja z javno dostopnimi podatki. V ospredju ostaja vprašanje, ali sedanja zlata mrzlica res še odraža racionalen strah – ali pa že lovimo balon, v katerem bodo »močne kombinacije« nazadnje ostale same.