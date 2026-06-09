Perspektive

Marca letos je v Sloveniji vključno z Rusi in Turki delalo več kot 14.700 delavcev iz Azije, kar predstavlja skoraj desetino vseh tujih delavcev pri nas. Te spremembe zaznavajo tudi na zavodu za zaposlovanje. Pravijo, da se je obseg izdanih soglasij in delovnih dovoljenj za delavce iz jugovzhodne Azije v zadnjih petih letih povečal za več kot 15-krat, število dovoljenj in soglasij za delavce z Balkana pa se je v tem času zmanjšalo za več kot 30 odstotkov.