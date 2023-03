Petindvajset hišnih preiskav v več delih države

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes izvaja 25 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Nova Gorica zaradi suma zlorabe položaja, s čimer naj bi bilo podjetje z območja Policijske uprave Ljubljana oškodovano za 720.000 evrov. Osumljenih je 14 oseb.

Po navedbah policije so preiskovanci osumljeni storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja, ter kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in drugih organov.

Osumljenih je 14 fizičnih oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 14 posameznikov in 11 pravnih oseb. Nihče v današnjih preiskavah ni bil pridržan.

Skupna protipravna premoženjska korist, pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj v škodo podjetja z območja ljubljanske policijske uprave, je več kot 720.000 evrov, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, so spomnili.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih aktivnostih po pojasnilih policije sodeluje skupno 51 preiskovalcev NPU in 38 kriminalistov iz policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Nova Gorica.