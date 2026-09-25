Horoskop za petek 25. septembra 2026

Oven

Danes je vaša pozornost razpeta med sodelovanjem in previdnostjo, zato vam lahko sodelovalni projekti ali skupinsko delo odprejo nove poti. Vendar ne podpisujte pogodb brez temeljitega pregleda, kajti v poslu stavite na natančnost in ne na hitre odločitve. Uspeh bo prišel z jasnimi dogovori ter premišljenim pristopom.

Bik

Vaša mreža poznanstev je danes vaš največji adut, zato bodite odprti za nove ideje in sodelovanja, saj lahko prav preko njih naredite pomemben korak k dolgoročnim ciljem. Na delovnem mestu se izogibajte nepreverjenim informacijam in vlagajte v znanje ali tehnologijo, ki vam bo koristila na dolgi rok.

Dvojčka

Dan je naklonjen komunikaciji in ustvarjalnosti, zato imajo vaše besede danes težo – uporabite jih za dosego poslovnih ciljev ali izboljšanje odnosov v timu. Izogibajte se prehitrim finančnim odločitvam in se pred večjimi koraki posvetujte z izkušenimi sodelavci.

Rak

Intuicija vas vodi, a v poslovnih in finančnih zadevah bodite še posebej previdni. Komunikacija z nadrejenimi ali partnerji je lahko danes nekoliko zmedena, zato si vzemite čas za razmislek in ne sprejemajte pomembnih odločitev na hitro. Posvetite se tudi urejanju skupnih financ ali stroškov.

Lev

V službi vas lahko spremlja občutek negotovosti ali napetosti, zato bodite pozorni na morebitne nesporazume in se izogibajte prenagljenim odločitvam, zlasti na finančnem področju. Najbolje bo, da si danes vzamete čas za pregled stroškov in se izognete nepotrebnim izdatkom.

Devica

Dan je kot nalašč za reševanje zapletenih nalog in urejanje zaostankov, zato sta vaša natančnost in analitičnost danes v ospredju. Izkoristite ju za preverjanje pogodb, računov ali drugih pomembnih dokumentov. Izogibajte se govoricam in ostanite osredotočeni na svoje prioritete.

Tehtnica

Vaša sposobnost strateškega razmišljanja in subtilnega vplivanja je danes izjemno močna, zato lahko dobro premišljene ideje prinesejo več kot neposredna akcija. V komunikaciji bodite previdni, da ne zdrsnete v preveliko samozavest ali nepotrebne razprave. V poslu stavite na diplomacijo in pravočasno pobudo.

Škorpijon

Čeprav je dan lahko nekoliko nejasen, vam bo diplomatski pristop pomagal ohraniti dobre odnose ter najti rešitve v zapletenih situacijah. V poslovnih pogovorih bodite pozorni na podrobnosti, še posebej pri urejanju vprašanj v zvezi z nepremičninami ali družinskim premoženjem.

Strelec

Vaša komunikativnost in energija vam danes lahko prineseta nove poslovne priložnosti, še posebej v zgodnjih urah. Preden kaj obljubite ali podpišete, preverite vse podrobnosti. Posebno pozornost namenite jasnosti v dogovorih in sprotnemu preverjanju informacij.

Kozorog

Občutek odgovornosti je danes še posebej močan, a ne obremenjujte se z vsakim rutinskim opravilom. Pravilna delegacija nalog vam bo omogočila, da se posvetite pomembnejšim projektom. V finančnih zadevah bodite potrpežljivi in se izogibajte impulzivnim odločitvam, saj naj dolgoročna vizija vodi vaše poteze.

Vodnar

Vaše vodstvene in inovativne sposobnosti danes pridejo do izraza, zato imate priložnost izboljšati timsko dinamiko ali optimizirati procese. Pred končnimi odločitvami vedno preverite vse podatke. Zaupajte svoji intuiciji, a jo vedno podprite s konkretnimi analizami.

Ribi

Danes ste še posebej občutljivi in intuitivni, kar vam lahko pomaga pri reševanju zakulisnih nalog ali urejanju zaostankov. Pomembne finančne odločitve raje preložite, dokler ne boste popolnoma prepričani v svoje informacije. V službi se držite tistih nalog, ki vam dajejo občutek smisla in notranjega miru.

Poslovno-karierna napoved za danes:

Petek prinaša priložnost za napredek, a tudi opozorilo pred prenagljenimi odločitvami. Največ boste dosegli z jasno komunikacijo, premišljenim delovanjem in potrpežljivostjo. Izkoristite svojo ustvarjalnost ter diplomatske spretnosti, a vedno preverite podrobnosti in se izogibajte zmedi. Dan je kot nalašč za urejanje zaostankov in postavljanje temeljev za prihodnje uspehe.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Bookofhoroscopes, Economictimes, Vedicmarga, Storizen, Thekit, Yourtango, Cafeastrology.