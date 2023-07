Petrolova servisa ob ljubljanski južni obvoznici zaprta do konca leta

V ponedeljek, 17. julija 2023, družba Petrol začenja gradnjo dveh novih prodajnih mest na južni ljubljanski obvoznici – Barje jug in sever. Začetek del za Petrol predstavlja izjemno pomemben mejnik na področju razvoja nove generacije prodajnih mest. Poleg pestrega nabora izdelkov in storitev ter klasičnih in alternativnih goriv bosta prodajni mesti imeli tudi pestro gastronomsko ponudbo, so sporočili iz Petrola. Prodajni mesti bosta znova aktivni v začetku leta 2024.