Pichai spreminja figure na Googlovi šahovnici

V svetu tehnologije le malo posameznikov izstopa tako vidno kot Sundar Pichai, ki se je leta 2014 pogosto omenjal kot kandidat za izvršnega direktorja Microsofta, položaj, ki ga je na koncu dobil Satya Nadella, sam pa je leta 2015 najprej postal izvršni direktor družbe Google, leta 2019 pa še krovne družbe Alphabet, kjer je zamenjal soustanovitelja podjetja Larryja Pagea.

Rojen in odraščal je v Chennaiju v Indiji in je že zgodaj pokazal nadarjenost za tehnologijo in inovacije. Ko je pridobil diplomo iz metalurškega inženirstva na Indijskem tehnološkem inštitutu (IIT) v mestu Kharagpur in kasneje magisterij na Univerzi Stanford, se je leta 2004 zaposlil v Googlu. Njegovo pionirsko delo na brskalniku Chrome je imelo ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti interneta, predanost digitalnemu oblikovanju, osredotočenemu na uporabnika, pa ga je vodila po vodilnih položajih v podjetju.