Plačni dogovor v Heliosu

V podjetju Helios TBLUS so se uspešno zaključila pogajanja s sindikatom podjetja, dosežen pa je bil dogovor o uskladitvi plač ter ostalih denarnih prejemkov. Vsi zaposleni so bili obveščeni o dogovoru, delo pa poteka nemoteno.

Včeraj je v notranjih prostorih podjetja Helios TBLUS nekaj zaposlenih izrazilo nezadovoljstvo z obstoječim stanjem in izvedlo nenapovedano zaustavitev dela. Ta je bila ločena od sindikalnih aktivnosti in ni bila organizirana ali podprta od sindikata. Ob doseženem dogovoru o zvišanju plač in ostalih denarnih prejemkov delo vseh zaposlenih v podjetju poteka nemoteno, so sporočili iz Heliosa TBLUS.