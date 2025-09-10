Po Aziji se širi razjarjenost generacije Z

V nadaljevanju preberite:

V noči na sredo je v središče Katmanduja vkorakala vojska, potem ko so v glavnem mestu Nepala izbruhnili nemiri, v katerih je bilo ubitih najmanj 22 ljudi. Demonstranti so napadli poslopji parlamenta in vrhovnega sodišča ter domove vodilnih politikov. Nasilja ni ustavil niti torkov odstop premiera Šarme Olija. Protesti so bili vse silovitejši, tarče so bili tudi hoteli in letališča. Vodje varnostnih organov so izdali skupni poziv k miru in od političnih strank zahtevali mirno premostitev krize. A za zdaj ni rešitve.