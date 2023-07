Po nevihtah poplavlja več rek po državi

V večernih urah je močno narasla reka Cerknica in poplavlja v večjem delu doline. Močneje so narasle tudi druge reke v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji, vodnatost rek na teh območjih je velika. Močno narašča tudi Selška Sora in se razliva na izpostavljenih mestih, opozarja Agencija RS za okolje (Arso)

Reke v južni Sloveniji medtem še ohranjajo malo vodnatost, je v hidrološkem poročilu zapisal Arso. Zvečer bo ob nevihtah še možno poplavljanje zaledne in padavinske vode v več delih države.

Ponoči bodo reke povečini začele upadati, vodnatost rek v zahodni, osrednji in vzhodni Sloveniji bo stala velika, drugod srednja, v južni Sloveniji pa povečini mala.

Večerna temperatura večine rek je bila med 9 in 22 stopinj Celzija. Bohinjsko jezero je imelo 19, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 26 stopinj Celzija.