Po Sloveniji danes številne čistilne akcije

Prepolni ekoliški otoki

V več mestih po državi bodo danes ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom potekale tradicionalne spomladanske čistilne akcije. Te so tudi priložnost za osveščanje prebivalstva. Marsikateri organizator opozarja na naraščanje količin odvržene embalaže za enkratno uporabo.V Ljubljani pripravljajo čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano ter tradicionalno čiščenje Ljubljanice. Na ljubljanski mestni občini sicer opažajo, da je epidemija covida-19 spremenila odnos nekaterih meščanov do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže »za s seboj« ter druženja in popivanja na zelenih površinah so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni, odpadki pa pogosto ležijo na tleh ali ob klopeh.V Novem mestu bodo denimo na pobudo občanov, ki še posebej v zadnjem času opažajo prepolne ekološke otoke, tudi kot posledico večjih količin odpadkov zaradi dostav hrane v času epidemije, izvajali nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih.Podobne, že tradicionalne akcije pripravljajo še v številnih drugih večjih in manjših občinah. Akcije so tudi priložnost za spremljevalne aktivnosti. Kranjski taborniki bodo denimo predstavili projekt Knjižnica stvari, s katerim bodo promovirali izposojo stvari, ki jih potrebujemo le občasno.