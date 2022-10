Podjetja potrebujejo več sredstev, da si zagotovijo zaloge

V nadaljevanju preberite:

Zanimivo je, da ljudje dajo nekaj denarja na stran. Ko greš v restavracijo, pa imaš občutek, da ni mogoče dobiti rezervacije.

Slovenci smo varčen narod, celo eden najbolj varčnih v Evropi. Varčujemo za svoje izredne izdatke, potem za otroke in pokojnino, hkrati pa za dvig standarda ali večje investicije v prihodnost. Smo pa tudi previden narod. Ko se na finančnem področju začnejo dogajati spremembe, postanemo bolj pozorni in temu hitro prilagodimo potrebe, način obnašanja in trošenja, hkrati pa kažemo odpornost. V zadnji krizi in v obdobju epidemije koronavirusa pri poslovanju z občani nismo imeli pomembnejših težav. Stranke so lahko poravnavale svoje obveznosti. Vedno so sicer neke izjeme, ampak naš portfelj na tem segmentu je res dober.

Napovedi so nehvaležne, ampak glede na dolgoletne izkušnje v bančništvu, kakšen trend pričakujete na področju obrestnih mer? Kje bomo v začetku prihodnjega leta?

Trend dvigovanja obrestnih mer je tukaj. ECB je letos že dvakrat dvignila obrestne mere. Trenutno te znašajo 1,25 odstotka. Vse to ima posledice, da se dvigujejo tudi obrestne mere na kreditih. Kakšni bodo nadaljnji dvigi, je težko napovedati. Dejstvo pa je, da je ECB z namenom obvladovanja inflacije in znižanja le-te na ciljno raven dveh odstotkov napovedala še dodatne dvige obrestnih mer. Vse te spremembe bodo vplivale tudi na obrestno mero kreditov, pa tudi depozitov. Mi bomo spremljali dogajanja na finančnih trgih in ustrezno prilagajali obrestno politiko.