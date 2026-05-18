Podjetja vse bolj zaostajajo pri uvajanju naprednejših tehnologij

Ključni razvojni izziv Slovenije je še vedno nizka stopnja produktivnosti, ugotavlja Umarjevo poročilo o razvoju. Skrb vzbujajoče so prenizke investicije podjetij v inovacije in kadre ter nazadovanje na področju digitalizacije, na katerem je Slovenija med slabšimi državami v Evropski uniji. »Če želimo več ustvariti, moramo preiti od izvajalcev k ustvarjalcem. Biti moramo bolj drzni, bolj osredotočeni na poslovne modele in razumeti, da ni pomembno samo, da investiramo, ampak v kaj investiramo,« poudarja Peter Wostner z Umarja.

Prenizka stopnja produktivnosti omejuje hitrost dohitevanja razvitejših držav na področju gospodarstva. Leta 2025 je Slovenija po BDP na prebivalca v standardih kupne moči dosegla 91 odstotkov povprečja EU, kar je enako kot leta 2023. Ker se že nadpovprečna stopnja zaposlenosti zaradi demografskih sprememb ne bo mogla več bistveno povišati, je rast BDP odvisna predvsem od rasti produktivnosti. Ta je v mednarodnem merilu nizka, zaostanek za Evropsko unijo pa se le počasi zmanjšuje, ugotavljajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar).