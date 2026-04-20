Podjetnik prevzema založbe: trg knjig v tujini v vzponu, pri nas stagnacija

Tuje knjigarne imajo rekordne obiske, pri nas pa nazadujejo, ugotavlja soustanovitelj Zemante.

Boštjan Špetič, soustanovitelj in direktor Zemante – enega prvih slovenskih zagonskih podjetij, ki so pridobila tvegan kapital v tujini –, je vstopil v založništvo. Najprej je ustanovil lastno, eksperimentalno platformo – Super!založbo –, nato pa začel prevzemati obstoječe igralce. »Spoznal sem veliko lastnikov založb, ki nimajo več volje. Dogovorili smo se, da jih rešim tega bremena.« V kratkem času je prevzel kataloge in programe založb Modrijan, Ebesede in Bird. Vstopil je tudi v distribucijo in prevzel Bučo, enega večjih domačih distributerjev knjig. »Ko sem dojel, da je distribucija ključen problem, sem ugotovil, da brez tega ne gre.« Čeprav se zdi, da digitalizacija spodkopava knjigo kot medij, podatki z večjih trgov kažejo drugačno sliko, poudarja. Tradicionalne knjigarne se ...