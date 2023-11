Podpisali pogodbo za nakup nove stavbe za fakulteto za logistiko v Celju

Na rektoratu Univerze v Mariboru so danes podpisali pogodbo, s katero mariborska univerza kupuje nekdanjo stavbo ekonomske šole v Celju. V njej bodo uredili nove prostore za fakulteto za logistiko. S tem bo lahko fakulteta po besedah dekanice Maje Fošner širila tako pedagoško kot raziskovalno dejavnost.

Rektor univerze Zdravko Kačič je pojasnil, da gre za prvi projekt, ki ga bodo začeli uresničevati v okviru platforme Innovum, s katero si univerza obeta razvojni preboj. Skupno so zanjo predvideli 126 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, za nakup omenjene stavbe v središču Celja bodo namenili 1,6 milijona evrov.

»Po več letih truda, sploh v zadnjih petih letih, smo sedaj na pragu uresničevanja vizije prihodnjega razvoja Univerze v Mariboru. Z nakupom infrastrukture za fakulteto za logistiko v Celju uresničujemo več naših ciljev. Prvi je zagotovo ta, da bo fakulteta s tem prejela infrastrukturo, v kateri bo lahko nadalje razvijala svojo izobraževalno in raziskovalno dejavnost, se še bolj kot do sedaj uspešno vključevala tako v domači prostor, kjer jo zagotovo lahko prepoznamo kot vodilno institucijo na področju logistike, in prav tako dobila veliko možnosti za mednarodno povezovanje in seveda še uspešnejši razvoj raziskovalnega dela,« je povedal rektor.

»Obenem bomo s tem pripomogli k razvoju Mestne občine Celje in krepili regionalni razvoj. Pred nami je sicer še veliko dela, a mislim, da so izpolnjeni vsi pogoji za to, da bomo lahko v naslednjih dveh, treh letih to zgodbo uresničili in omogočili izvajanje dejavnosti fakultete v novih prostorih,« je dodal.