Pogačar priznal: Pametno so me izigrali, a sloga ne bom spreminjal

Za 3:34 bo Tadeja Pogačarja na koncu ugnal Jonas Vingegaard. Z danskim kolesarjem gojita spoštljiv odnos, oba pa sta bila gosta tiskovne konference neuradno najboljših posameznikov Toura, na kateri je Pogačar priznal, da je letos delal napake. Kljub napakam predvsem v 11. etapi na prelaz Granon, ki so ga stale ogromno časa, bo dirko zaključil na drugem mestu, kar pomeni nov velik uspeh za slovensko kolesarstvo. Po današnji vožnji na čas je spregovoril o razlogih, zakaj tokrat ni uspel preskočiti ovire, imenovane Jonas Vingegaard.

»Zagotovo lahko iz tega Toura odnesemo veliko. Naredili smo veliko dobrih in tudi slabih stvari. Menim, da imamo lepo priložnost za drugo leto, saj lahko še napredujemo. Veselim se že novih izzivov,« je za uvod dejal 23-letnik s Klanca pri Komendi. »Mislim, da bom zaradi letošnjega Toura bolj lačen in željan novih zmag. V življenju imam rad izzive in enega zelo velikega sem imel v Jonasu, ki ga nisem uspel premagati. Motiviran sem za naslednje dirke in naslednji Tour, da bom na njem boljši in splezam čez to oviro,« je še dodal na temo motivacije.

Pogačar je na novinarski konferenci še povedal, da so se iz tokratnih izkušenj veliko naučil tako ekipa kot on sam. Predstavnikom medijev pa je opisal napako, ki se mu je pripetila v 11. etapi.

»Ena napaka, ki sem jo naredil, je bila v etapi na prelaz Granon. Bil sem preveč motiviran, da pokrijem vsak napad, kar sem na koncu drago plačal. To je ena moja napaka, ampak prepričan sem, da jih je bilo še več,« je priznal slovenski as. »Vse skupaj bom analiziral po Touru. Imeli smo veliko smole s covidom pred Tourom in tudi med njim. Končali smo s štirimi kolesarji, torej polovico ekipe. O teh dejavnikih bi lahko govorili ves dan, a to je za analizo po dirki po Franciji,« je še dodal.

Odkril dobro stran poraza

Kolesarska folklora v Franciji je nasplošno veliko bolj naklonjena poražencem kot zmagovalcem. To je izkusil tudi lani, ko je moral odgovarjati na vprašanja o dopingu, prevladi in poslušati nekatere žvižge.

»Očitno je tudi to dobra stran poraza, saj ljudje radi vidijo spremembe. Veliko ljudi si vsako leto želi drugega zmagovalca. Menim, da ni tako slabo, če se stvari skozi leta spreminjajo. Zame je bil to vseeno zelo dober Tour, dal sem vse od sebe, a naletel na boljšega tekmeca. To mi daje motivacijo, da bom naslednje leto boljši,« je pristavil Pogačar.

»Bolečine ni več, še zadnjič sem poskusil na kronometru in dal vse od sebe. Čestitke Jonasu in Jumbu Vismi za povsem zasluženo zmago na Touru. Hvala vsem kolesarjem in zaposlenim pri UAE Team Emirates za teh zadnjih nekaj tednov. Jutri se bomo podali v Pariz za še zadnji poskus,« je prek družabnih omrežij sporočil Pogačar:

Razgovoril se je tudi o ekipi Jumbo Visme, ki je po njegovem mnenju dirkala popolno, četudi je izgubila dva kolesarja, med njimi pred 15. etapo tudi Primoža Rogliča: »Na koncu se to niti ni poznalo. Mogoče zato, ker smo imeli mi le štiri kolesarje. Res so odpeljali popoln Tour in ker so vsi dirkali popolno, so zmagali. Pokazali so, da so močni, a vsako leto je drugače. Zgodi se lahko mnogo stvari kot denimo v naši ekipi. Naleteli smo na veliko smole med pripravami in med samo dirko. Upam, da bomo imeli naslednje leto več sreče, da bomo napredovali in kljubovali Jumbo Vismi.«

Prepričan je, da v tej nameri svojega agresivnega sloga dirkanja ne bo spreminjal.

»Na etapi na Granon sem storil napako, ampak glede na okoliščine je bilo to razumljivo, pametno so me izigrali. Bili so močni, toda to je bila ena etapa. Vse ostale pred tem in po njej so bile dobre, užival sem v dirkanju in mislim, da ne bom spreminjal sloga,« je za konec dejal Pogačar.

Že lani videl, da lahko dirka na zmagovalni ravni

Še pred tem je pripomnil, da ga je Vingegaard malce presenetil. Tudi zmagovalec sam se je v določenem delu s tem strinjal.

»Sem in nisem presenečen. Vedel sem od lani, da lahko dirkam na zmagovalni ravni. Seveda pa je nekaj povsem drugega dejansko zmagati. To je bila neverjetna izkušnja. Vedno sem verjel, da lahko osvojim Tour, ampak dejansko zmagati, je neverjetno,« je v mestu Gramat, kjer so organizatorji pripravili novinarsko konferenco, dejal Vingegaard.

Spregovoril je tudi o odnosu, ki ga imata s Pogačarjem. Večkrat sta se izkazala kot zelo športna tako v težkih kot lepih trenutkih.

»Menim, da imava s Tadejem korekten odnos, čeprav se v zasebnem življenju ne pogovarjava. Imava veliko spoštovanja drug do drugega. Je izjemen človek in eden najboljših kolesarjev na svetu. Seveda si Tadej želi več, a tega si želim tudi sam. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel, a si hkrati želim še več,« je Pogačarjevo lakoto po novih uspehih delil Danec.

Za razliko od lani in Pogačarjeve prevlade sam do predzadnjega dne ni naletel na vprašanja o dopingu, ki so globoko zarezana v kolesarski šport. Zaupanje je želel vzbuditi z naslednjimi besedami: »Smo popolnoma čisti, prav vsi, to lahko zagotovim vsem vam. Nihče ne jemlje česa prepovedanega. Razlog, da smo tako dobri, je v pripravah, ki jih opravljamo. Višinske priprave smo dvignili na naslednjo raven. Delamo vse v naši moči v zvezi z materialom, prehrano in treningi. V tem je naša ekipa najboljša, zato menim, da bi nam morali zaupati.«