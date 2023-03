Pogrešan je mladoletni Dominik Tomplak Kotnik iz Celja

Od danes dopoldne pogrešajo mladoletnega Dominika Tomplaka Kotnika iz Celja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Nazadnje so ga okoli 9. ure dopoldan videli na Ipavčevi ulici v Celju. Visok je okoli dva metra, ima kratko pristrižene svetle lase in sivo-rjave oči. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno sivo trenirko in obut v črne natikače.

Policisti vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na interventno številko 113.