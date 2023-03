Poletni vozni red prinaša v Ljubljano nove lete

»V nedeljo, 26. marca bo v letalskem prometu začel veljati poletni vozni red. Na ljubljansko letališče prinaša pestrejšo ponudbo letov, z nekaj novostmi in bolj pogostimi leti, predvsem na pomembna vozlišča, prek katerih je zagotovljena povezljivost z vsem svetom. Že aprila bo nabor destinacij razširil Finnair z leti v Helsinke, od junija naprej bo mogoče z rednimi leti prevoznika Aegean Airlines poleteti v Atene. Bogatejša bo tudi ponudba čarterskih letov, ki bodo povezovali s priljubljenimi počitniškimi destinacijami, predvsem po Sredozemlju,« so sporočili iz Fraporta, ki letališče upravlja.

Poleg letov v Helsinke in Atene se bodo po zimskem premoru tako vrnili leti na londonski Heathrow, pariški Orly, v Amsterdam, Tel Aviv in Tivat, je izpostavila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel; več letov se obeta v Frankfurt, Bruselj, Zürich, Varšavo in Istanbul.

Air Serbia je pred začetkom poletne sezone napovedal lete v Beograd, kamor naj bi letel dvakrat dnevno, dvakrat tedensko bo letel v Niš, Brussels Airlines bo letel šestkrat tedensko v Bruselj, Flydubai dnevno v Dubaj, Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München, Turkish Airlines do dvakrat dnevno v Istanbul, Easyjet do šestkrat tedensko na londonsko letališče Gatwick, British Airways šestkrat tedensko na osrednje londonsko letališče Heathrow, Wizz Air pa trikrat tedensko na letališče Luton.

Transavia naj bi do štirikrat tedensko letela v Amsterdam, Transavia France dvakrat tedensko na pariško letališče Orly, Air France enajstkrat tedensko na osrednje pariško letališče Charles de Gaulle, Israir/El Al/Sundor do petkrat tedensko v Tel Aviv, Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico in štirikrat tedensko v Tivat (izmenjujoči se povezavi), LOT Polish Airlines devetkrat tedensko v Varšavo, Swiss Airlines devetkrat tedensko v Zürich in GP Aviation dvakrat tedensko v Prištino.

Napovedi letenja na počitniške destinacije po navedbah upravljavca letališča kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo spet najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji, za katero bo na voljo razširjena ponudba letov (Vittoria, Santiago de Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona).

Potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji organizirana tudi na Malto, Madeiro in v Porto, na Azore, Islandijo, Zelenortske otoke, Tunizijo, Jordanijo, na Nizozemsko in Latvijo.

Na vrhuncu sezone bo po napovedih Fraporta 18 rednih letalskih prevoznikov ponujalo več kot 130 letov na teden na 21 destinacij.

Poletni letalski vozni red bo veljal do 28. oktobra 2023.