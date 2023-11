Policistki izdali plačilni nalog

V Ljubljani sta v soboto zvečer trčili osebno in policijsko vozilo. Nesrečo je povzročila policistka, ki je na poti na nujno intervencijo zapeljala v križišče pri rdeči luči, pri tem pa spregledala voznika, ki je vozil naravnost pri zeleni luči. Policistki, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so izdali plačilni nalog.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je do prometne nesreče prišlo v soboto nekaj pred 21. uro v križišču Dunajske ceste in Posavskega ulice.

Ob ogledu kraja dogodka so ugotovili, da sta se policista odzvala na nujno intervencijo, pri čemer je policistka vozila službeno vozilo s prižgano modro lučjo in zvočnimi signali.

Ko je zapeljala v križišče pri rdeči luči, je spregledala voznika, ki je vozil naravnost po Dunajski cesti in v križišče zapeljal pri zeleni luči na semaforju.

V trčenju se je policistka lažje poškodovala in so jo s kraja odpeljali z reševalnim vozilom. Izdali so ji plačilni nalog.