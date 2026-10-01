Ženske so abortomat postavile tik ob stavbo parlamenta

Borke za pravico do splava na Poljskem so odprle prvi samopostrežni predal s tabletkami za splav. Nahaja se v Varšavi tik ob stavbi, v kateri je parlament. Predal ženskam omogoča takojšen in anonimen dostop do tabletk, s katerimi lahko opravijo splav, poroča AFP.

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Poljska ima eno od najstrožjih zakonodaj glede splava v Evropi. Poseg je mogoč zgolj v primeru posilstva, incesta ali ko je ogroženo življenje matere, pa še v teh primerih so zdravniki nekaterim ženskam zavrnili pomoč in so zaradi komplikacij umrle. Ustavno sodišče je leta 2020 razsodilo, da huda okvara ploda ni zakonita podlaga za opravljanje splava.

Aktivistke so predal poimenovale abortomat. V njem je 22 predalčkov, v njih pa so kuverte s tabletami. Direktorica ustanove Women Help Women Foundation in soustanoviteljica organizacije Abortion Dream Team Kinga Jelinska je povedala, da so s tem poskušale opozoriti, kako zelo je na Poljskem vse skupaj postavljeno na glavo. Edino smiselno in logično namreč je, da bi ženskam dostop do splava olajšali.

Simbolično so ženske abortomat postavile tik ob poljski parlament. Poslanke in poslanci namreč niso izpolnili obljub, da bodo omilili strogo zakonodajo glede splava. Sedanja poljska koalicija je pred volitvami leta 2023 obljubila omilitev zakonodaje, a so notranja trenja med posameznimi strankami te načrte preprečila.

Edino smiselno in logično je, da bi ženskam dostop do splava olajšali. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Poljski predsednik Karol Nawrocki bi – tako kot je storil njegov predhodnik Andrzej Duda – v primeru predlogov za boljši dostop do splava uporabil pravico do veta.

Pred dobrim letom dni so na istem kraju odprle prvi center za splav na Poljskem.

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V prvi polovici leta 2025 so na Poljskem po podatkih Nacionalnega zdravstvenega sklada opravili le 846 zakonitih splavov. Ženske sicer niso kaznovane, če same opravijo splav, na primer s tabletkami, ki jih naročijo po spletu. To je tudi zakonska vrzel, ki so jo aktivistke izkoristile, da center za splav lahko obratuje. Je pa prepovedana pomoč pri splavu, zanjo je zagrožena kazen z do tremi leti zapora.