Dnevni horoskop za ponedeljek, 29. 6. 2026

Oven

Danes boste čutili napetost med zasebnimi in poslovnimi obveznostmi, saj kariera zahteva vaš fokus, domače skrbi pa lahko motijo vašo zbranost. Previdnost pri sprejemanju odločitev je nujna, ker merkurjev retrograd prinaša zmedo v komunikaciji. Čeprav bo dopoldne stresno, se lahko do večera pokaže priznanje za vaš trud.

Bik

Vaša vztrajnost in premišljen pristop bosta danes opažena v službi, zato merkurjev retrograd svetuje, da podrobno preverite vso dokumentacijo in se izognete prehitrim dogovorom. Tudi najmanjši premišljeni koraki bodo okrepili vaš profesionalni ugled ter odprli vrata novim priložnostim. Dan je primeren za dolgotrajno načrtovanje.

Dvojčka

Vaše komunikacijske spretnosti so v središču pozornosti, vendar pazite na nesporazume, zlasti pri pogajanjih ali finančnih dogovorih. Merkurjev retrograd lahko povzroči zmedo, zato se vračajte k starim osnutkom in preverjajte detajle. S premišljenim pristopom boste dosegli boljše rezultate.

Rak

Polna luna osvetljuje vaše odnose in poslovne dogovore, a merkurjev retrograd prinaša možnost napačnih razumevanj. Previdno z izdatki in pogodbenimi zadevami – vse dvakrat preverite. Čustvena občutljivost je povečana, zato se izogibajte impulzivnim odločitvam v službi.

Lev

Jupiter v vašem znamenju prinaša velik val samozavesti ter priložnosti za vodstvene vloge. Dan je odličen za izstopanje in predstavitev idej, toda pazite, da ne obljubite preveč ali se prehitro odločite za nove projekte, saj merkurjev retrograd lahko zamegli podrobnosti. Vodite z zgledom in ostanite prizemljeni.

Devica

Danes vam koristi natančno načrtovanje in pregled dolgoročnih strategij. Izogibajte se hitrim rešitvam, ker bosta vztrajnost in doslednost prinesli napredek. Preglejte naložbe in poslovne načrte, vendar jih zaenkrat še ne lansirajte javno. Delo v ozadju je trenutno najbolj učinkovito.

Tehtnica

Diplomacija in urejen nastop vam danes prinašata prednost, saj lahko polna luna razsvetli vašo karierno pot. Zato je pravi čas za sodelovanje in pogajanja, a merkurjev retrograd opozarja, da bodite previdni pri sklepanju novih dogovorov ali podpisovanju pogodb.

Škorpijon

Vaša intuicija in strateški pogled sta danes vaša največja aduta, zato si pred začetkom novih projektov ali podpisovanjem pomembnih dokumentov vzemite čas in še enkrat preverite vse podrobnosti. Potrpežljivost in premišljenost bosta prinesli dolgoročne koristi.

Strelec

Dan je primeren za razmislek o dolgoročnih ciljih in usklajevanje trenutnih odločitev z vašimi vizijami, saj polna luna prinaša jasnost v finančna in partnerska vprašanja. Ne sprejemajte hitrih odločitev, ker bosta introspekcija in strateško razmišljanje prinesli najboljše rezultate.

Kozorog

Polna luna v vašem znamenju vas postavlja v ospredje – vaša prizadevanja bodo opažena, a lahko občutite tudi večji pritisk. Čustvena občutljivost je povečana, zato ravnajte premišljeno in se izogibajte prenagljenim odzivom v službi. Zadržite mirno kri in pokažite profesionalizem.

Vodnar

V delo boste danes vložili veliko energije in strasti, kar lahko vodi do ustvarjalnih prebojev, toda pazite, da vas čustva ne zanesejo v konflikte znotraj kolektiva. Usmerite energijo v konstruktivne projekte ter ohranite jasen fokus na ciljih.

Ribi

Vaša ustvarjalnost je danes izrazita, a merkurjev retrograd lahko povzroči nesporazume pri skupinskem delu ali ustvarjalnih projektih. Jasno komunicirajte in večkrat preverite dogovore, saj se bodo s potrpežljivostjo in natančnostjo vaše ideje razvile v uspešne rezultate.

Poslovna in karierna napoved za ponedeljek, 29. 6. 2026

Polna luna v Kozorogu prinaša večjo prepoznavnost in možnost priznanja za dosedanje delo, a merkurjev retrograd v Raku opozarja na previdnost pri novih dogovorih in komunikaciji. Jupiter v Levu povečuje samozavest in možnosti za napredovanje, toda uspeh bo danes dosežen predvsem z vztrajnostjo, premišljenostjo in jasnim načrtovanjem. Priložnosti bodo zagrabili tisti, ki delujejo odgovorno in se izogibajo impulzivnim odločitvam.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Economictimes, Junemonth, Sasdigitaltv, Storizen, Astrologyindigo, Duastro, Hindustantimes, Metro, Thekit, Astrology.