Postavljen temeljni kamen za širitev Yaskawe v Kočevju

Japonska korporacija Yaskawa je danes ob obstoječi tovarni robotov v Kočevju položila temeljni kamen za gradnjo dveh novih objektov za montažo in distribucijo robotov. Z naložbo vredno 32 milijonov evrov podjetje krepi in širi svojo dejavnost v Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki, je ob tem povedal direktor Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler.

V okviru danes predstavljenega projekta namerava Yaskawa v Kočevju do leta 2025 zgraditi Evropski robotski distribucijski center in novo sodobno stavbo za inženiring in proizvodnjo robotskih sistemov.