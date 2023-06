V tem tednu poteka poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, je v izjavi za medije dejal Robert Vehovec iz sektorja prometne policije. Policisti bodo natančneje preverjali, ali so vozniki za volan sedli pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc. V noči s sobote na nedeljo bodo po državi postavili 60 nadzornih točk, je dodal.

Približno deset odstotkov prometnih nesreč lahko povežemo z vožnjo pod vplivom alkohola, je bil jasen Vehovec. V primeru nesreč s smrtnim izidom je ta delež še večji, saj je bil v lanskem letu za vsako peto prometno nesrečo s smrtnim izidom kriv alkohol. Skupaj jih je bilo 16, v letošnjem letu je bilo takšnih že pet, policisti so torej sledi alkohola zaznali pri 17 odstotkih prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Na leto policisti s testom alkoholiziranosti preizkusijo 400.000 voznikov, lani so jih 440.000 in odkrili 15.000 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, je navedel Vehovec. Tudi letos se številka približuje 200.000 preizkušenim, pri čemer so obravnavali že 5500 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Tem je Vehovec prištel še 500 voznikov, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog ali pa so odklonili strokovni pregled.

»Žal moramo ugotoviti, da je alkohol še vedno prevečkrat spremljevalec voznikov,« je povzel. Zato želi policija vse udeležence v prometu pozvati, naj si v prihodnjih dneh pred obiskom prireditev organizirajo prevoz domov. Ker predvidevajo, da tega poziva vsi ne bodo upoštevali, pa bodo v noči s sobote na nedeljo s 60 policijskimi patruljami izvajali tako imenovani maraton nadzora.