Potniške ladje pred Piranom so (malce) drugačne

Turistični vrvež v Piranu je te dni na vrhuncu, veliko več turistov kot vsa prejšnja leta pride v mesto po morju. Julija še ne toliko z jahtami kot z manjšimi turističnimi križarkami. Zanimanje turistov s potniških ladij za takšne sredozemske dragulje, kot je (ali bi lahko bil) Piran, je iz leta v leto večje. Mestece bo letos obiskalo skoraj polovico več turistov s križark, mesto pa ni povsem pripravljeno nanje. Med temi posebnimi križarkami je tudi tak dizajnerski biser, kot je Bill Gatesov Four Seasons 1. V slovenske obmorske kraje bo letos priplulo rekordno število potniških ladij in na njih največ potnikov doslej. Večji delež bo pobral Koper, kamor bo priplulo 80 (predvsem večjih) križark, na katerih bo kakih 130.000 potnikov. Največji skok vplutij pa beleži Piran. Če se je lani pred ...