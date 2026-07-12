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    Požar na Bohinjskem, vodo zajemajo tudi v jezeru

    Gasilcem pomagajo letala Air Tractor. Požar bi lahko povzročil udar strele.
    Vse obiskovalce naprošajo, da naj ne vstopajo v koridor za zajem vode ter dosledno upoštevajo navodila varnostnih in pristojnih služb. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Vse obiskovalce naprošajo, da naj ne vstopajo v koridor za zajem vode ter dosledno upoštevajo navodila varnostnih in pristojnih služb. FOTO: Marko Feist
    S. B.
    12. 7. 2026 | 13:49
    2:19
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    Danes zjutraj je na vrhu planine Bela glava na zahodni strani Fužinskih planin izbruhnil požar. Z njim se borijo pripadniki Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, pri gašenju jim pomagajo letala tudi Air Tractor, ki vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera. Zaradi tega so z Medobčinskega inšpektorat in redarstva Bled, Bohinj in Železniki vse obiskovalce prosili, da naj ne vstopajo v koridor za zajem vode ter dosledno upoštevajo navodila varnostnih in pristojnih služb. Prvi prelet so opravili ob 10.30.

    Kot je za Žurnal24 in RTV Slovenija pojasnil poveljnik omenjenega gasilskega društva Silvo Režek, je površina požara trenutno ocenjena na 50 krat 50 metrov. »Gori predvsem humus in pa deloma ruševje, tako da je temu primerno tudi kar dosti bolj zahtevno. Seveda območje tudi ni tako veliko, kot bi morda nekdo mislil, ampak treba je izpostaviti, da je pri odmetu vode in pa gašenju seveda s podporo iz zraka ključno, da se žarišča tudi prekopljejo, da ima potem voda učinek, tako da vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti,« je za povedal Režek.

    Uradni vzrok požara sicer še ni znan, domnevajo pa, da bi ga lahko povzročil udar strele. Včeraj se je namreč tudi na Bohinjskem razbesnela huda nevihta, med drugim je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so tisti kmalu omejili in pogasili. 

    Uprava RS za zaščito in reševanje je ta teden na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih deset dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati.

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