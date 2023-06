Požar uničil priljubljeno lokacijo za poroke

Požar je danes popolnoma uničil objekt v naselju Dobrič v občini Polzela. Po pisanju medijev gre za skedenj v okviru turističnega posestva Lavender Hill eco resort, ki je bil priljubljena lokacija za poroke. Pari, ki bi morali v objektu v bližnji prihodnosti dahniti usodni da, morajo tako najti novo lokacijo.

Objekt je po informacijah centra za obveščanje zagorel malo po 10. uri dopoldne. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče, Žalec, Letuš, Gotovlje in Šempeter so požar uspeli pogasiti, a je ogenj objekt površine 250 kvadratnih metrov popolnoma uničil. V času požara je bilo poslopje prazno.

Vodja intervencije David Krk je za portal 24ur.com povedal, da je gasilska straža zaključena, da pa so na kraju ostali policisti in kriminalisti, ki opravljajo ogled kraja dogodka. Vzrok požara še ni znan. Na Policijski upravi Celje so medtem za portal potrdili, da je v požaru nastala večja materialna škoda, da pa po prvih informacijah v dogodku ni bil resneje poškodovan nihče.

Nosilec dejavnosti na turističnem posestvu Dejan Glavnik dogodka do ugotovitve vzroka požara še ni želel komentirati.