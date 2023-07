Požgal je objekt na prizorišču snemanja resničnostnega šova

Ponoči je zagorel lesen objekt na posestvu na Dolenjskem, kjer bo televizija POP TV kmalu začela snemanje resničnostnega šova Kmetija. Požar je bil po poročanju portala 24ur.com podtaknjen, saj so kamere posnele moškega, ki je vstopil v objekt in ga zažgal. S Policijske uprave Ljubljana so za portal sporočili, da preiskava še poteka.

Policisti so doslej ugotovili, da je neznani storilec pristopil do lesenega objekta, v katerem so bili shranjeni različni rekviziti, in ga zažgal. S tem je povzročil za nekaj 10 tisoč evrov materialne škode, so na policiji navedli za 24ur.com.

Objekt je zgorel v celoti, v požaru pa na srečo ni bilo poškodovanih.